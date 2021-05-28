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Наука
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Ученые нашли ключевое звено в жизненном цикле "родственника" ВИЧ
Ученые нашли ключевое звено в жизненном цикле "родственника" ВИЧ - РИА Новости, 28.05.2021
Ученые нашли ключевое звено в жизненном цикле "родственника" ВИЧ
Австрийские ученые выяснили ключевую роль молекулы инозитола гексакисфосфата (IP6) в жизненном цикле саркомы Рауса (RSV), который относится к тому же семейству... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:31
2021-05-28T17:31
наука
открытия - риа наука
австрия
вич
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Австрийские ученые выяснили ключевую роль молекулы инозитола гексакисфосфата (IP6) в жизненном цикле саркомы Рауса (RSV), который относится к тому же семейству РНК-содержащих вирусов, что и ВИЧ, авторы работы надеются, что их результаты помогут в будущем разработать новые методы лечения СПИДа, сообщает пресс-служба австрийского Института науки и технологий (IST) со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications."Если мы хотим лучше узнать нашего врага (вирус иммунодефицита - ред), мы должны изучить строение его "друзей", - заявил первый автор исследования Мартин Обр. Он отметил, что его команда изучила механизмы работы молекулы IP6, которая используется в сборке частиц вируса саркомы Рауса и выявила ее решающую роль в жизненном цикле вируса RSV, а также подобных ретровирусов.Он объяснил, что небольшая молекула играет важную роль в процессе объединения "одиночных белковых молекул капсида (белковой оболочки - ред.) вируса". Согласно исследованию, молекула способствовала соединению как гексамеров, так и с пентамеров, составных частей капсида, в структуры из шести звеньев. При этом при недостатке IP6 белковые оболочки соединялись в хаотичном порядке, что препятствовало появлению жизнеспособных частиц вируса.Сама молекула подставляет собой соединение фосфорной кислоты и спирта инозитола. Отмечается, что в клетках человека оно встречается в достаточно больших количествах.Ученые надеются, что новое исследование поможет в будущем разработать новые метода лечения ВИЧ. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на конец 2019 года в мире насчитывалось около 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ. По данным IST, за тот же год болезнь унесла жизни почти 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20210130/vich-1595317138.html
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открытия - риа наука, австрия, вич

Ученые нашли ключевое звено в жизненном цикле "родственника" ВИЧ

17:31 28.05.2021
 
© Depositphotos / amuzicaВИЧ
ВИЧ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Depositphotos / amuzica
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Австрийские ученые выяснили ключевую роль молекулы инозитола гексакисфосфата (IP6) в жизненном цикле саркомы Рауса (RSV), который относится к тому же семейству РНК-содержащих вирусов, что и ВИЧ, авторы работы надеются, что их результаты помогут в будущем разработать новые методы лечения СПИДа, сообщает пресс-служба австрийского Института науки и технологий (IST) со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications.
"Если мы хотим лучше узнать нашего врага (вирус иммунодефицита - ред), мы должны изучить строение его "друзей", - заявил первый автор исследования Мартин Обр. Он отметил, что его команда изучила механизмы работы молекулы IP6, которая используется в сборке частиц вируса саркомы Рауса и выявила ее решающую роль в жизненном цикле вируса RSV, а также подобных ретровирусов.
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Он объяснил, что небольшая молекула играет важную роль в процессе объединения "одиночных белковых молекул капсида (белковой оболочки - ред.) вируса". Согласно исследованию, молекула способствовала соединению как гексамеров, так и с пентамеров, составных частей капсида, в структуры из шести звеньев. При этом при недостатке IP6 белковые оболочки соединялись в хаотичном порядке, что препятствовало появлению жизнеспособных частиц вируса.
Сама молекула подставляет собой соединение фосфорной кислоты и спирта инозитола. Отмечается, что в клетках человека оно встречается в достаточно больших количествах.
Ученые надеются, что новое исследование поможет в будущем разработать новые метода лечения ВИЧ. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на конец 2019 года в мире насчитывалось около 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ. По данным IST, за тот же год болезнь унесла жизни почти 700 тысяч человек.
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