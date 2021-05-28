https://ria.ru/20210528/vich-1734638596.html

Ученые нашли ключевое звено в жизненном цикле "родственника" ВИЧ

Ученые нашли ключевое звено в жизненном цикле "родственника" ВИЧ - РИА Новости, 28.05.2021

Ученые нашли ключевое звено в жизненном цикле "родственника" ВИЧ

Австрийские ученые выяснили ключевую роль молекулы инозитола гексакисфосфата (IP6) в жизненном цикле саркомы Рауса (RSV), который относится к тому же семейству... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:31

2021-05-28T17:31

2021-05-28T17:31

наука

открытия - риа наука

австрия

вич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151897/90/1518979097_0:341:2000:1466_1920x0_80_0_0_366cb97d86ee81cd9c365e30da7f3576.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Австрийские ученые выяснили ключевую роль молекулы инозитола гексакисфосфата (IP6) в жизненном цикле саркомы Рауса (RSV), который относится к тому же семейству РНК-содержащих вирусов, что и ВИЧ, авторы работы надеются, что их результаты помогут в будущем разработать новые методы лечения СПИДа, сообщает пресс-служба австрийского Института науки и технологий (IST) со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications."Если мы хотим лучше узнать нашего врага (вирус иммунодефицита - ред), мы должны изучить строение его "друзей", - заявил первый автор исследования Мартин Обр. Он отметил, что его команда изучила механизмы работы молекулы IP6, которая используется в сборке частиц вируса саркомы Рауса и выявила ее решающую роль в жизненном цикле вируса RSV, а также подобных ретровирусов.Он объяснил, что небольшая молекула играет важную роль в процессе объединения "одиночных белковых молекул капсида (белковой оболочки - ред.) вируса". Согласно исследованию, молекула способствовала соединению как гексамеров, так и с пентамеров, составных частей капсида, в структуры из шести звеньев. При этом при недостатке IP6 белковые оболочки соединялись в хаотичном порядке, что препятствовало появлению жизнеспособных частиц вируса.Сама молекула подставляет собой соединение фосфорной кислоты и спирта инозитола. Отмечается, что в клетках человека оно встречается в достаточно больших количествах.Ученые надеются, что новое исследование поможет в будущем разработать новые метода лечения ВИЧ. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на конец 2019 года в мире насчитывалось около 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ. По данным IST, за тот же год болезнь унесла жизни почти 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20210130/vich-1595317138.html

https://ria.ru/20210201/vich-1595529689.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, австрия, вич