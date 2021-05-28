https://ria.ru/20210528/vebrf-1734670564.html

ВЭБ.РФ представит на ПМЭФ новые проекты в сфере туризма в ДФО

ВЭБ.РФ представит на ПМЭФ новые проекты в сфере туризма в ДФО - РИА Новости, 28.05.2021

ВЭБ.РФ представит на ПМЭФ новые проекты в сфере туризма в ДФО

Новые проекты в сфере туризма, транспорта и городской экономики на Дальнем Востоке и в Арктике представит ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:16

2021-05-28T20:16

2021-05-28T20:16

петербургский международный экономический форум

россия

андрей шевченко

вэб

петербургский международный экономический форум (фонд)

дальний восток

арктика

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новые проекты в сфере туризма, транспорта и городской экономики на Дальнем Востоке и в Арктике представит ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов."Фокусные направления ВЭБа – это промышленность, экспорт, поддержка малого и среднего бизнеса, инновации, ИТ, туризм. Все то, что сейчас нарабатывается в ВЭБе, должно быть направлено на Дальний Восток ускоренными темпами",- сообщил Довлатов.По его словам, в этом году фонд будет реализовывать проекты в сфере туризма и транспорта, городской экономики."На ближайшем форуме ПМЭФ представим ряд наработок. Новые проекты создадут новые рабочие места, дополнительно привлекут инвестиции",- рассказал Довлатов.Как отметил на коллегии первый зампред комитета по делам Севера Совета Федерации Андрей Шевченко, острой остается проблема оздоровления детей, проживающих в суровых природно-климатических условиях Арктики."Совет Федерации инициировал включение в госпрограмму развития Арктической зоны отдельной подпрограммы по оздоровлению детей. Минвосток поддержал эту идею. В настоящее время прорабатывается вопрос об источниках финансирования данной подпрограммы", - сказал Шевченко.Как отметил сенатор, по оценкам специалистов за последние три года число малых и средних предприятий в Арктике сократилось на 11 тысяч, а количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, уменьшилось на 103 тысячи человек. "Для Арктики это очень большие показатели. Считаю важным создавать условия развития малого и среднего предпринимательства в Арктике и на Дальнем Востоке", - добавил Шевченко.

https://ria.ru/20210519/aprobatsiya-1733028231.html

https://realty.ria.ru/20210524/goroda-1733621376.html

россия

дальний восток

арктика

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россия, андрей шевченко, вэб, петербургский международный экономический форум (фонд), дальний восток, арктика, совет федерации рф, экономика