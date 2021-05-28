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Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт"
Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" - РИА Новости, 28.05.2021
Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт"
Вакцина "Спутник Лайт" будет использоваться в России преимущественно для лиц до 60 лет, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:43
2021-05-28T15:43
2021-05-28T17:21
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" будет использоваться в России преимущественно для лиц до 60 лет, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования."В России он будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о возможности использования вакцины "Спутник Лайт" в России.
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