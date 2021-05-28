https://ria.ru/20210528/ukraina-1734651550.html

МИД Украины предложил ввести санкции против ряда белорусских политиков

МИД Украины предложил ввести санкции против ряда белорусских политиков - РИА Новости, 28.05.2021

МИД Украины предложил ввести санкции против ряда белорусских политиков

МИД Украины подал на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) предложение о введении санкций в отношении белорусских политиков, которые, как считают РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:25

2021-05-28T18:25

2021-05-28T19:29

евгений енин

белоруссия

украина

в мире

мид украины

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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. МИД Украины подал на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) предложение о введении санкций в отношении белорусских политиков, которые, как считают в Киеве, причастны к якобы фальсификации выборов в Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел страны Евгений Енин."Министерство иностранных дел подготовило санкционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО, мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен и следствием таких решений будет указ президента. Речь идёт в первую очередь о тех представителях белорусского режима, которые были причастны к фальсификации выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.Украина является одной из стран, которые Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733836461.html

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евгений енин, белоруссия, украина, в мире, мид украины