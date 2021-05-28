https://ria.ru/20210528/ukraina-1734561752.html

"Стадо баранов": украинский политолог рассказал о парадоксе своего народа

"Стадо баранов": украинский политолог рассказал о парадоксе своего народа - РИА Новости, 28.05.2021

"Стадо баранов": украинский политолог рассказал о парадоксе своего народа

Украина войдет в историю как страна, демонстрирующая неправильный образ жизни, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:15

2021-05-28T12:15

2021-05-28T12:50

восточная европа

юрий романенко

свазиленд

украина

в мире

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина войдет в историю как страна, демонстрирующая неправильный образ жизни, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в статье для издания "Главред".Автор призывает каждого украинца начать перемены с себя: например, не давать взятки, не превышать скорость за рулем и тому подобное. По его словам, есть риск, что когда все "люди с мозгами" уедут за рубеж, Украина превратится в "такой себе Свазиленд Восточной Европы, из которого периодически будут раздаваться нечеловеческие крики, пугающие соседей". "Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе — стадо баранов. У людей, едва ступивших на Банковую, тут же появляются лубяные глаза и слова о том, что народ их не понимает. Да все мы понимаем: все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее "папередники", — отметил политолог. Отдельно взятые граждане достигли определенных успехов, однако в целом последние 30 лет Украина "слила в трубу", напомнил эксперт. Он подчеркнул, что гражданам надо полагаться только на самих себя и сделать все от них зависящее, и тогда страна "дико рванет вперед".

https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734467332.html

восточная европа

свазиленд

украина

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восточная европа, юрий романенко, свазиленд, украина, в мире