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"Стадо баранов": украинский политолог рассказал о парадоксе своего народа
"Стадо баранов": украинский политолог рассказал о парадоксе своего народа - РИА Новости, 28.05.2021
"Стадо баранов": украинский политолог рассказал о парадоксе своего народа
Украина войдет в историю как страна, демонстрирующая неправильный образ жизни, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:15
2021-05-28T12:50
восточная европа
юрий романенко
свазиленд
украина
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина войдет в историю как страна, демонстрирующая неправильный образ жизни, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в статье для издания "Главред".Автор призывает каждого украинца начать перемены с себя: например, не давать взятки, не превышать скорость за рулем и тому подобное. По его словам, есть риск, что когда все "люди с мозгами" уедут за рубеж, Украина превратится в "такой себе Свазиленд Восточной Европы, из которого периодически будут раздаваться нечеловеческие крики, пугающие соседей". "Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе — стадо баранов. У людей, едва ступивших на Банковую, тут же появляются лубяные глаза и слова о том, что народ их не понимает. Да все мы понимаем: все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее "папередники", — отметил политолог. Отдельно взятые граждане достигли определенных успехов, однако в целом последние 30 лет Украина "слила в трубу", напомнил эксперт. Он подчеркнул, что гражданам надо полагаться только на самих себя и сделать все от них зависящее, и тогда страна "дико рванет вперед".
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восточная европа, юрий романенко, свазиленд, украина, в мире

"Стадо баранов": украинский политолог рассказал о парадоксе своего народа

12:15 28.05.2021 (обновлено: 12:50 28.05.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина войдет в историю как страна, демонстрирующая неправильный образ жизни, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в статье для издания "Главред".
Автор призывает каждого украинца начать перемены с себя: например, не давать взятки, не превышать скорость за рулем и тому подобное. По его словам, есть риск, что когда все "люди с мозгами" уедут за рубеж, Украина превратится в "такой себе Свазиленд Восточной Европы, из которого периодически будут раздаваться нечеловеческие крики, пугающие соседей".
"Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе — стадо баранов. У людей, едва ступивших на Банковую, тут же появляются лубяные глаза и слова о том, что народ их не понимает. Да все мы понимаем: все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее "папередники", — отметил политолог.
Отдельно взятые граждане достигли определенных успехов, однако в целом последние 30 лет Украина "слила в трубу", напомнил эксперт. Он подчеркнул, что гражданам надо полагаться только на самих себя и сделать все от них зависящее, и тогда страна "дико рванет вперед".
Учения украинских ВС вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
08:00
"Планы поменялись". Украина сделала ставку на войну
 
Восточная ЕвропаЮрий РоманенкоСвазилендУкраинаВ мире
 
 
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