https://ria.ru/20210528/ukraina-1734547117.html

Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов

Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов - РИА Новости, 28.05.2021

Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов

Украина с 00.00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, такое... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:11

2021-05-28T11:11

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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Украина с 00.00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, такое решение на внеочередном заседании в пятницу принял кабинет министров страны, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным"Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь. В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины-Вильнюс и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров, министерству инфраструктуры, государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием "Украэрорух" с учетом решения кабинета министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также кабмин поручил мининфраструктуры, Госавиаслужбе и министерству иностранных дел в соответствии с нормами международного права принять меры для информирования об указанном запрете соответствующих органов Белоруссии.

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733745150.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734543474.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, в мире, украина