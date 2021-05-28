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Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов
Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов - РИА Новости, 28.05.2021
Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов
Украина с 00.00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, такое... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:11
2021-05-28T11:20
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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Украина с 00.00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, такое решение на внеочередном заседании в пятницу принял кабинет министров страны, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным"Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь. В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины-Вильнюс и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров, министерству инфраструктуры, государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием "Украэрорух" с учетом решения кабинета министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также кабмин поручил мининфраструктуры, Госавиаслужбе и министерству иностранных дел в соответствии с нормами международного права принять меры для информирования об указанном запрете соответствующих органов Белоруссии.
https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733745150.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, в мире, украина

Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов

11:11 28.05.2021 (обновлено: 11:20 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Украина с 00.00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, такое решение на внеочередном заседании в пятницу принял кабинет министров страны, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 23:06
Белорусским авиакомпаниям запретят летать в воздушном пространстве ЕС
"Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь. В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины-Вильнюс и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров, министерству инфраструктуры, государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием "Украэрорух" с учетом решения кабинета министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также кабмин поручил мининфраструктуры, Госавиаслужбе и министерству иностранных дел в соответствии с нормами международного права принять меры для информирования об указанном запрете соответствующих органов Белоруссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Захарова назвала запрет Запада на полеты над Белоруссией безответственным
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairБелоруссияВ миреУкраина
 
 
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