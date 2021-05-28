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На учениях "Запад-2021" отработают борьбу с условными диверсантами
На учениях "Запад-2021" отработают борьбу с условными диверсантами - РИА Новости, 28.05.2021
На учениях "Запад-2021" отработают борьбу с условными диверсантами
Пограничники в ходе предстоящего командно-штабного учения "Запад-2021" отработают задачи противодействия попыткам диверсантов и террористов попасть в страну... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:13
2021-05-28T09:13
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
каспийское море
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белоруссия
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничники в ходе предстоящего командно-штабного учения "Запад-2021" отработают задачи противодействия попыткам диверсантов и террористов попасть в страну извне, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.В пятницу в России отмечается День пограничника.Ежегодно пограничные органы ФСБ принимают участие в мероприятиях подготовки Вооруженных Сил РФ, проводимых по планам российского Генштаба и командующих войсками военных округов, сложившаяся система взаимодействия пограничных органов с ВС позволяет успешно решать совместные задачи по обеспечению безопасности России в современных условиях, отметил Кулишов."Так, в 2020 году пограничные органы приняли активное участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", в ходе которого успешно отработали задачи по выявлению и недопущению проникновения через государственную границу диверсионно-разведывательных групп и террористических формирований, а также пресечению их деятельности, информационному противоборству и поддержанию благоприятного оперативного режима на государственной границе, проведению фильтрационных и режимных мероприятий на приграничной территории. В 2021 году аналогичные задачи будут отработаны в ходе стратегического командно-штабного учения "Запад-2021", - сказал Кулишов.Таким образом, сложившаяся система взаимодействия пограничных органов с Вооруженными Силами Российской Федерации позволяет успешно решать совместные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации в современных условиях.Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут на территории двух государств, в основном на белорусской территории, с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и РФ. Ожидается, что основой "Запада-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".Учения "Кавказ-2020" проводилось на территории Южного военного округа и Черном и Каспийском морях. Участие в них принимали около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
https://ria.ru/20210520/ucheniya-1733077622.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каспийское море, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, безопасность

На учениях "Запад-2021" отработают борьбу с условными диверсантами

09:13 28.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанкСовместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии
Совместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничники в ходе предстоящего командно-штабного учения "Запад-2021" отработают задачи противодействия попыткам диверсантов и террористов попасть в страну извне, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
В пятницу в России отмечается День пограничника.
Кадры российско-сербских учений спецназа под Белградом - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 10:09
Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения
Ежегодно пограничные органы ФСБ принимают участие в мероприятиях подготовки Вооруженных Сил РФ, проводимых по планам российского Генштаба и командующих войсками военных округов, сложившаяся система взаимодействия пограничных органов с ВС позволяет успешно решать совместные задачи по обеспечению безопасности России в современных условиях, отметил Кулишов.
"Так, в 2020 году пограничные органы приняли активное участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", в ходе которого успешно отработали задачи по выявлению и недопущению проникновения через государственную границу диверсионно-разведывательных групп и террористических формирований, а также пресечению их деятельности, информационному противоборству и поддержанию благоприятного оперативного режима на государственной границе, проведению фильтрационных и режимных мероприятий на приграничной территории. В 2021 году аналогичные задачи будут отработаны в ходе стратегического командно-штабного учения "Запад-2021", - сказал Кулишов.
Таким образом, сложившаяся система взаимодействия пограничных органов с Вооруженными Силами Российской Федерации позволяет успешно решать совместные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации в современных условиях.
Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут на территории двух государств, в основном на белорусской территории, с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и РФ. Ожидается, что основой "Запада-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".
Учения "Кавказ-2020" проводилось на территории Южного военного округа и Черном и Каспийском морях. Участие в них принимали около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Празднование Дня пограничника в России - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
01:41
День пограничника в России
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Каспийское мореВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БелоруссияБезопасность
 
 
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