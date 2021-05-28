https://ria.ru/20210528/ubiytsa-1734556765.html

В США рассказали о российском "убийце" американских стелс-истребителей

В США рассказали о российском "убийце" американских стелс-истребителей - РИА Новости, 28.05.2021

В США рассказали о российском "убийце" американских стелс-истребителей

Россия вскоре получит зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500, способный противостоять передовым стелс-платформам НАТО, пишет National Interest. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:51

2021-05-28T11:51

2021-05-28T12:49

новое оружие россии

россия

зрс с-500

f-22

нато

f-35

концерн пво "алмаз-антей"

москва

технологии

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия вскоре получит зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500, способный противостоять передовым стелс-платформам НАТО, пишет National Interest.По мнению автора статьи Марка Эпископоса, эта система — один из самых эффективных ответов Москвы на современные американские истребители-невидимки, такие как F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Она не только превосходит своего предшественника С-400, но и имеет много новых возможностей, которые ставят ее в отдельный класс производительности.С-500 оснащен модернизированными ракетами серии 77Н6 и способен перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие изделия, летящие со скоростью более М=5 (число Маха). Кроме того, комплекс может поражать баллистические ракеты в радиусе 600 километров и до десяти ракетных боеголовок, движущихся со скоростью более четырех миль в секунду. По словам производителя, он может также представлять угрозу для определенных типов низкоорбитальных спутников."С-500 — удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны", — цитирует автор статьи генерального конструктора концерна-разработчика "Алмаз-Антей" Павла Созинова. Эпископос подчеркнул, что эта система стала не столько прямой заменой С-400, сколько дополнительным звеном в эшелонированной сети ПВО России. Новый комплекс предназначен для совместной работы с более старыми средствами противоракетной обороны, такими как С-400 и С-300, а также с большим числом зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности, подытожил автор. ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля — воздух". Первые комплексы поступят на вооружение в этом году, серийная поставка начнется в 2025-м.

https://ria.ru/20210528/oruzhie-1734530986.html

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россия, зрс с-500, f-22, нато, f-35, концерн пво "алмаз-антей", москва, технологии