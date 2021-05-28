В США рассказали о российском "убийце" американских стелс-истребителей
11:51 28.05.2021 (обновлено: 12:49 28.05.2021)
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия вскоре получит зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500, способный противостоять передовым стелс-платформам НАТО, пишет National Interest.
По мнению автора статьи Марка Эпископоса, эта система — один из самых эффективных ответов Москвы на современные американские истребители-невидимки, такие как F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Она не только превосходит своего предшественника С-400, но и имеет много новых возможностей, которые ставят ее в отдельный класс производительности.
С-500 оснащен модернизированными ракетами серии 77Н6 и способен перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие изделия, летящие со скоростью более М=5 (число Маха). Кроме того, комплекс может поражать баллистические ракеты в радиусе 600 километров и до десяти ракетных боеголовок, движущихся со скоростью более четырех миль в секунду. По словам производителя, он может также представлять угрозу для определенных типов низкоорбитальных спутников.
"С-500 — удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны", — цитирует автор статьи генерального конструктора концерна-разработчика "Алмаз-Антей" Павла Созинова.
Эпископос подчеркнул, что эта система стала не столько прямой заменой С-400, сколько дополнительным звеном в эшелонированной сети ПВО России. Новый комплекс предназначен для совместной работы с более старыми средствами противоракетной обороны, такими как С-400 и С-300, а также с большим числом зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности, подытожил автор.
ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля — воздух". Первые комплексы поступят на вооружение в этом году, серийная поставка начнется в 2025-м.