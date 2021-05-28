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Туризм
https://ria.ru/20210528/turizm-1734584875.html
Посол Греции в России сообщила о скором возобновлении рейсов для туристов
Посол Греции в России сообщила о скором возобновлении рейсов для туристов - РИА Новости, 28.05.2021
Посол Греции в России сообщила о скором возобновлении рейсов для туристов
Посол Греции в России Екатерини Нассика "со дня на день" ожидает положительного решения от российской стороны по возобновлению авиарейсов в Грецию для туристов. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:47
2021-05-28T14:24
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Греции в России Екатерини Нассика "со дня на день" ожидает положительного решения от российской стороны по возобновлению авиарейсов в Грецию для туристов."Российская сторона должна... открыть небо для нас - с тем, чтобы были организованы авиарейсы в Грецию, и чтобы российские туристы могли на этих авиарейсах прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении достаточно далеко. Русские туристы - это хорошие путешественники. И это я говорю, потому что, зная много об античном наследии, об античной культуре, они откроют еще больше, отправляясь в Грецию", - сказала посол журналистам.Несмотря на разрешение греческих властей, туристы из России пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Российские туристы не посещали Грецию больше года - российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова.Сейчас по два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean.
https://ria.ru/20210527/tunis-1734401431.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/turizm-1734380497.html
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россия, туризм, греция, в мире

Посол Греции в России сообщила о скором возобновлении рейсов для туристов

13:47 28.05.2021 (обновлено: 14:24 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Греции в России Екатерини Нассика "со дня на день" ожидает положительного решения от российской стороны по возобновлению авиарейсов в Грецию для туристов.
"Российская сторона должна... открыть небо для нас - с тем, чтобы были организованы авиарейсы в Грецию, и чтобы российские туристы могли на этих авиарейсах прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении достаточно далеко. Русские туристы - это хорошие путешественники. И это я говорю, потому что, зная много об античном наследии, об античной культуре, они откроют еще больше, отправляясь в Грецию", - сказала посол журналистам.
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Несмотря на разрешение греческих властей, туристы из России пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Российские туристы не посещали Грецию больше года - российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.
Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова.
Сейчас по два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean.
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