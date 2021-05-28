https://ria.ru/20210528/turizm-1734584875.html

Посол Греции в России сообщила о скором возобновлении рейсов для туристов

Посол Греции в России сообщила о скором возобновлении рейсов для туристов - РИА Новости, 28.05.2021

Посол Греции в России сообщила о скором возобновлении рейсов для туристов

Посол Греции в России Екатерини Нассика "со дня на день" ожидает положительного решения от российской стороны по возобновлению авиарейсов в Грецию для туристов. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:47

2021-05-28T13:47

2021-05-28T14:24

туризм

россия

туризм

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588972276_0:264:3170:2047_1920x0_80_0_0_6ad66b8b75dc2247f4dc4ea2fd1a4810.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Греции в России Екатерини Нассика "со дня на день" ожидает положительного решения от российской стороны по возобновлению авиарейсов в Грецию для туристов."Российская сторона должна... открыть небо для нас - с тем, чтобы были организованы авиарейсы в Грецию, и чтобы российские туристы могли на этих авиарейсах прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении достаточно далеко. Русские туристы - это хорошие путешественники. И это я говорю, потому что, зная много об античном наследии, об античной культуре, они откроют еще больше, отправляясь в Грецию", - сказала посол журналистам.Несмотря на разрешение греческих властей, туристы из России пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Российские туристы не посещали Грецию больше года - российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова.Сейчас по два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean.

https://ria.ru/20210527/tunis-1734401431.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/turizm-1734380497.html

россия

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, греция, в мире