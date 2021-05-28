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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210528/tserkov-1734680838.html
Священник прокомментировал документ РПЦ о церковных наказаниях
Священник прокомментировал документ РПЦ о церковных наказаниях - РИА Новости, 28.05.2021
Священник прокомментировал документ РПЦ о церковных наказаниях
Принятый пленумом межсоборного присутствия РПЦ документ о "дисциплинарных наказаниях священнослужителей" призван защитить их от чрезмерно жестких наказаний,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:17
2021-05-28T22:17
религия и мировоззрение
россия
сергий радонежский
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Принятый пленумом межсоборного присутствия РПЦ документ о "дисциплинарных наказаниях священнослужителей" призван защитить их от чрезмерно жестких наказаний, рассказал в пятницу журналистам член межсоборного присутствия, клирик столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Бусинове священник Георгий Максимов.Ранее пленум межсоборного присутствия Русской православной церкви одобрил "Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". Далее документ направляется на утверждение Архиерейского собора РПЦ. Пленум Межсоборного присутствия прошел в Москве прошел 26-28 мая, рассматривались проекты документов, посвященные благословению православных на исполнение воинского долга, неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, разрешенным и запрещенным священникам профессиям и дисциплинарным наказаниям для священнослужителей.По словам Максимова, документ, регулирующий практику церковных наказаний, "важен, поскольку многое было не прояснено". "Этот документ как раз внес ясность по многим вопросам и защитил священников от ситуации, когда на них может быть наложено чрезмерное наказание. Этот документ призван дать руководство епископам и защитить священников и дьяконов от неоправданно больших наказаний. Он устанавливает верхние рамки, что наказание за тот или иной проступок должно быть не жестче (определенного в документе - ред.)", - сказал он.Максимов также отметил, что в случае принятия Архиерейским собором, этот документ не будет иметь обратную силу, однако добавил, что в Церкви двухступенчатая судебная система (епархиальный и общерковный суды). "Если окажется, что наложенное на священника наказание неадекватное, подавая апелляцию, человек получит аргумент, что наложенное на него прещение (дисциплинарное наказание в Церкви – ред.) расходится с тем, что прописано в этом документе. Поэтому, мне кажется, он как раз защищает от таких ситуаций", - заключил священник.Межсоборное присутствие – совещательный орган, который помогает подготовить для утверждения высшей церковной властью решения, касающиеся церковной жизни. Задачей присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.
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россия, сергий радонежский, русская православная церковь, москва

Священник прокомментировал документ РПЦ о церковных наказаниях

22:17 28.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Принятый пленумом межсоборного присутствия РПЦ документ о "дисциплинарных наказаниях священнослужителей" призван защитить их от чрезмерно жестких наказаний, рассказал в пятницу журналистам член межсоборного присутствия, клирик столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Бусинове священник Георгий Максимов.
Ранее пленум межсоборного присутствия Русской православной церкви одобрил "Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". Далее документ направляется на утверждение Архиерейского собора РПЦ. Пленум Межсоборного присутствия прошел в Москве прошел 26-28 мая, рассматривались проекты документов, посвященные благословению православных на исполнение воинского долга, неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, разрешенным и запрещенным священникам профессиям и дисциплинарным наказаниям для священнослужителей.
Открытие Пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
15:56Религия и мировоззрение
Межсоборное присутствие РПЦ одобрило все рассмотренные документы
По словам Максимова, документ, регулирующий практику церковных наказаний, "важен, поскольку многое было не прояснено". "Этот документ как раз внес ясность по многим вопросам и защитил священников от ситуации, когда на них может быть наложено чрезмерное наказание. Этот документ призван дать руководство епископам и защитить священников и дьяконов от неоправданно больших наказаний. Он устанавливает верхние рамки, что наказание за тот или иной проступок должно быть не жестче (определенного в документе - ред.)", - сказал он.
Максимов также отметил, что в случае принятия Архиерейским собором, этот документ не будет иметь обратную силу, однако добавил, что в Церкви двухступенчатая судебная система (епархиальный и общерковный суды). "Если окажется, что наложенное на священника наказание неадекватное, подавая апелляцию, человек получит аргумент, что наложенное на него прещение (дисциплинарное наказание в Церкви – ред.) расходится с тем, что прописано в этом документе. Поэтому, мне кажется, он как раз защищает от таких ситуаций", - заключил священник.
Межсоборное присутствие – совещательный орган, который помогает подготовить для утверждения высшей церковной властью решения, касающиеся церковной жизни. Задачей присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.
Открытие Пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
21:16Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали неприемлемые для священников профессии
 
Религия и мировоззрениеРоссияСергий РадонежскийРусская православная церковьМосква
 
 
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