https://ria.ru/20210528/tserkov-1734680838.html

Священник прокомментировал документ РПЦ о церковных наказаниях

Священник прокомментировал документ РПЦ о церковных наказаниях - РИА Новости, 28.05.2021

Священник прокомментировал документ РПЦ о церковных наказаниях

Принятый пленумом межсоборного присутствия РПЦ документ о "дисциплинарных наказаниях священнослужителей" призван защитить их от чрезмерно жестких наказаний,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T22:17

2021-05-28T22:17

2021-05-28T22:17

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Принятый пленумом межсоборного присутствия РПЦ документ о "дисциплинарных наказаниях священнослужителей" призван защитить их от чрезмерно жестких наказаний, рассказал в пятницу журналистам член межсоборного присутствия, клирик столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Бусинове священник Георгий Максимов.Ранее пленум межсоборного присутствия Русской православной церкви одобрил "Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". Далее документ направляется на утверждение Архиерейского собора РПЦ. Пленум Межсоборного присутствия прошел в Москве прошел 26-28 мая, рассматривались проекты документов, посвященные благословению православных на исполнение воинского долга, неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, разрешенным и запрещенным священникам профессиям и дисциплинарным наказаниям для священнослужителей.По словам Максимова, документ, регулирующий практику церковных наказаний, "важен, поскольку многое было не прояснено". "Этот документ как раз внес ясность по многим вопросам и защитил священников от ситуации, когда на них может быть наложено чрезмерное наказание. Этот документ призван дать руководство епископам и защитить священников и дьяконов от неоправданно больших наказаний. Он устанавливает верхние рамки, что наказание за тот или иной проступок должно быть не жестче (определенного в документе - ред.)", - сказал он.Максимов также отметил, что в случае принятия Архиерейским собором, этот документ не будет иметь обратную силу, однако добавил, что в Церкви двухступенчатая судебная система (епархиальный и общерковный суды). "Если окажется, что наложенное на священника наказание неадекватное, подавая апелляцию, человек получит аргумент, что наложенное на него прещение (дисциплинарное наказание в Церкви – ред.) расходится с тем, что прописано в этом документе. Поэтому, мне кажется, он как раз защищает от таких ситуаций", - заключил священник.Межсоборное присутствие – совещательный орган, который помогает подготовить для утверждения высшей церковной властью решения, касающиеся церковной жизни. Задачей присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.

https://ria.ru/20210528/rpts-1734611261.html

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россия, сергий радонежский, русская православная церковь, москва