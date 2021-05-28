https://ria.ru/20210528/trauler-1734521647.html

В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура"

В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура" - РИА Новости, 28.05.2021

В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура"

Представитель службы безопасности на море отделения в Момбецу опроверг РИА Новости информацию СМИ о том, что в адрес российского траулера "Амур" могут быть... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T07:42

2021-05-28T07:42

2021-05-28T07:42

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

в мире

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ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Представитель службы безопасности на море отделения в Момбецу опроверг РИА Новости информацию СМИ о том, что в адрес российского траулера "Амур" могут быть выдвинуты подозрения после столкновения с японской шхуной.Она подчеркнула, что в процессе расследования по-прежнему участвуют обе стороны – и российского траулера, и японский шхуны."Сейчас мы заслушиваем обе стороны, так как без этого невозможно выяснить истину. О подозрениях мы не говорим – инцидент находится в процессе расследования", - уточнила представитель службы безопасности на море.В ряде СМИ ранее появились сообщения, что расследование ведется с учетом возможности формирования дела о подозрении в халатности при выполнении профессиональной деятельности, приведшей к смерти людей, или о халатности, нанесшей ущерб при движении транспорта.Ранее сообщалось, что российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. За помощью в генконсульство никто из экипажа пока не обращался.

https://ria.ru/20210527/yaponiya-1734352275.html

https://ria.ru/20210527/kapitan-1734347438.html

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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире