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В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура"
В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура" - РИА Новости, 28.05.2021
В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура"
Представитель службы безопасности на море отделения в Момбецу опроверг РИА Новости информацию СМИ о том, что в адрес российского траулера "Амур" могут быть... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:42
2021-05-28T07:42
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
япония
в мире
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ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Представитель службы безопасности на море отделения в Момбецу опроверг РИА Новости информацию СМИ о том, что в адрес российского траулера "Амур" могут быть выдвинуты подозрения после столкновения с японской шхуной.Она подчеркнула, что в процессе расследования по-прежнему участвуют обе стороны – и российского траулера, и японский шхуны."Сейчас мы заслушиваем обе стороны, так как без этого невозможно выяснить истину. О подозрениях мы не говорим – инцидент находится в процессе расследования", - уточнила представитель службы безопасности на море.В ряде СМИ ранее появились сообщения, что расследование ведется с учетом возможности формирования дела о подозрении в халатности при выполнении профессиональной деятельности, приведшей к смерти людей, или о халатности, нанесшей ущерб при движении транспорта.Ранее сообщалось, что российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. За помощью в генконсульство никто из экипажа пока не обращался.
https://ria.ru/20210527/yaponiya-1734352275.html
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире

В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура"

07:42 28.05.2021
 
© AP Photo / Kiichiro SatoЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Представитель службы безопасности на море отделения в Момбецу опроверг РИА Новости информацию СМИ о том, что в адрес российского траулера "Амур" могут быть выдвинуты подозрения после столкновения с японской шхуной.
"СМИ пишут о том, что расследование ведется в направлении формирования дела по подозрении (в упущениях при выполнении профессиональной деятельности – ред.), но на самом деле это не так. Наша цель – собрать доказательства и выяснить истину, а результатом этого уже будут те или иные выводы. Мы исходим не из результата, а из процесса. Поэтому на сегодняшний день речи о виновности нет. Просто нет речи. Поэтому говорить о том, кого именно арестуют и так далее, мы совершенно не можем – до этого этапа еще не дошло. Мы преследуем не результат, а собираем данные, чтобы получить результат", - сказала представитель службы.
Она подчеркнула, что в процессе расследования по-прежнему участвуют обе стороны – и российского траулера, и японский шхуны.
"Сейчас мы заслушиваем обе стороны, так как без этого невозможно выяснить истину. О подозрениях мы не говорим – инцидент находится в процессе расследования", - уточнила представитель службы безопасности на море.
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В Японии поднимут столкнувшуюся с российским "Амуром" японскую шхуну
В ряде СМИ ранее появились сообщения, что расследование ведется с учетом возможности формирования дела о подозрении в халатности при выполнении профессиональной деятельности, приведшей к смерти людей, или о халатности, нанесшей ущерб при движении транспорта.
Ранее сообщалось, что российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. За помощью в генконсульство никто из экипажа пока не обращался.
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Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияЯпонияВ мире
 
 
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