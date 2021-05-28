https://ria.ru/20210528/tikhanovskaya-1734621986.html

И.о. премьера Нидерландов встретился с Тихановской в Гааге

И.о. премьера Нидерландов встретился с Тихановской в Гааге - РИА Новости, 28.05.2021

И.о. премьера Нидерландов встретился с Тихановской в Гааге

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской последние... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:40

2021-05-28T16:40

2021-05-28T16:40

светлана тихановская

ryanair

марк рютте

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АМСТЕРДАМ, 28 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской последние события в республике."Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг и я только что провели хорошую беседу с лидером оппозиции Тихановской в Гааге о тревожных событиях в Беларуси", - написал Рютте в своём Twitter.Он добавил, что ЕС и Нидерланды будут продолжать добиваться мирного урегулирования кризиса в Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софьи Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

https://ria.ru/20210528/tikhanovskaya-1734527830.html

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светлана тихановская, ryanair, марк рютте, гаага, белоруссия, нидерланды, twitter, в мире