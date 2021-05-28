И.о. премьера Нидерландов встретился с Тихановской в Гааге
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
АМСТЕРДАМ, 28 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской последние события в республике.
Dutch foreign minister @SigridKaag and I just had a good talk with opposition leader @Tsihanouskaya in The Hague about the disturbing developments in Belarus. The EU and the Netherlands will continue pressing for a peaceful solution to the crisis in her country. pic.twitter.com/OERgU0LGQz— Mark Rutte (@MinPres) May 28, 2021
Он добавил, что ЕС и Нидерланды будут продолжать добиваться мирного урегулирования кризиса в Белоруссии.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софьи Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.