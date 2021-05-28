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И.о. премьера Нидерландов встретился с Тихановской в Гааге
И.о. премьера Нидерландов встретился с Тихановской в Гааге - РИА Новости, 28.05.2021
И.о. премьера Нидерландов встретился с Тихановской в Гааге
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской последние... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:40
2021-05-28T16:40
светлана тихановская
ryanair
марк рютте
гаага
белоруссия
нидерланды
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в мире
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АМСТЕРДАМ, 28 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской последние события в республике."Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг и я только что провели хорошую беседу с лидером оппозиции Тихановской в Гааге о тревожных событиях в Беларуси", - написал Рютте в своём Twitter.Он добавил, что ЕС и Нидерланды будут продолжать добиваться мирного урегулирования кризиса в Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софьи Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
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светлана тихановская, ryanair, марк рютте, гаага, белоруссия, нидерланды, twitter, в мире

И.о. премьера Нидерландов встретился с Тихановской в Гааге

16:40 28.05.2021
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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АМСТЕРДАМ, 28 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской последние события в республике.
"Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг и я только что провели хорошую беседу с лидером оппозиции Тихановской в Гааге о тревожных событиях в Беларуси", - написал Рютте в своём Twitter.
Он добавил, что ЕС и Нидерланды будут продолжать добиваться мирного урегулирования кризиса в Белоруссии.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софьи Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
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Светлана ТихановскаяRyanairМарк РюттеГаагаБелоруссияНидерландыTwitterВ мире
 
 
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