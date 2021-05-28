https://ria.ru/20210528/tigr-1734533409.html

В Анюйском нацпарке за зиму погибли четыре краснокнижных амурских тигра

В Анюйском нацпарке за зиму погибли четыре краснокнижных амурских тигра - РИА Новости, 28.05.2021

В Анюйском нацпарке за зиму погибли четыре краснокнижных амурских тигра

Анюйский нацпарк потерял за зиму четырех краснокнижных амурских тигра по причине их гибели, сообщает ФГБУ "Заповедное Приамурье" после подсчета кошек на... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:56

2021-05-28T09:56

2021-05-28T09:56

нанайский район

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Анюйский нацпарк потерял за зиму четырех краснокнижных амурских тигра по причине их гибели, сообщает ФГБУ "Заповедное Приамурье" после подсчета кошек на территории."За зиму в Анюйском национальном парке мы потеряли минимум четырёх тигров (трое погибли на дорогах, попав под колёса автотранспорта, ещё один был найден мёртвым в районе села Арсеньево)", - сообщил младший научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Приамурье" Алексей Готванский, чьи слова приводятся в сообщении.По информации ученых, в целом, попали в объективы фотоловушек большинство уже знакомых тигров. Правда, некоторые из них снялись на чужих для себя территориях. Это обусловлено поиском пищи, при отсутствии кабана им приходится больше перемещаться. Весной рацион стал разнообразнее - добавились барсуки, енотовидные собаки и бобры, отметили сотрудники "Заповедного Приамурья".Очень крупный самец тигра появился в районе реки Кия (раньше не отмечался). Два неизвестных молодых хищника курсируют по территории погибшего собрата - от села Арсеньево до протоки Бихан. Но они вряд ли там задержатся, констатируют ученые, потому что район граничит с владениями двух самцов-исполинов: один с протоки Нило, другой с реки Тормасу. Последний, один из наиболее крупных и матерых самцов на территории нацпарка. Ещё жив старый с травмированной лапой тигр на реке Мухе, и он вновь стал отцом."Красавица и Чудовище, обитающие в бассейне реки Пихца, живы-здоровы, у тигрицы - потомство (двое тигрят), и за этот район я спокоен… Это одно из немногих мест, где кабаны отмечались этой весной, что позволяет полосатой паре безбедно существовать из года в год, производя на свет многочисленных отпрысков", - продолжил Готванский.Он рассказал, что тигрята, родившиеся осенью, отметились на реке Мухе (один) и на реке Бира (другой) - второго уже отгоняет от матери отец-хищник, это чревато тем, что детеныш не выживет, отметил ученый."Фотоловушки зафиксировали тигрят на реке Богбасу (один), хребте Гион (один или два), реках Пихца (двое) и Кия (один). В изобильные годы потомство составляло 2-3 особи, а в одном случае даже четыре, и все выжили. Сейчас сложная ситуация, и котят родилось меньше", - добавил Готванский.Тигрицы с потомством на фотографиях выглядят довольно худыми, делает вывод научный сотрудник. Они голодают, но с человеком не конфликтуют. В Нанайском районе за зиму-весну не фиксировался ни один конфликтный случай тигра ни с людьми, ни с собаками. Ситуация с кабаном, по-прежнему плохая, - их практически нет.Предварительный подсчёт особей будет проведён в июле, резюмировал Готванский, тогда можно будет назвать более точную цифру краснокнижных кошек. Пока их количество соответствует учёту прошлой осени - около 25 особей.

https://ria.ru/20210517/zapovednik-1732451267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нанайский район, хабаровский край, общество