https://ria.ru/20210528/testirovanie-1734584451.html

В Пекине началось тестирование беспилотных транспортных средств доставки

В Пекине началось тестирование беспилотных транспортных средств доставки - РИА Новости, 28.05.2021

В Пекине началось тестирование беспилотных транспортных средств доставки

На Восьмой международной конференции по технологиям интеллектуальных транспортных средств демонстрационная зона автономного вождения Пекина впервые предоставила РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:56

2021-05-28T13:56

2021-05-28T13:56

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МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На Восьмой международной конференции по технологиям интеллектуальных транспортных средств демонстрационная зона автономного вождения Пекина впервые предоставила ряду профильных компаний коды для пользования беспилотными транспортными средствами доставки. Это нововведение считается новым шагом в сфере распространения беспилотных средств доставки.Беспилотные транспортные средства доставки – важный инструмент логистики. В настоящее время в провинциях и городах страны отсутствует системная политика управления беспилотными транспортными средствами доставки. Профильные компании пока ведут тестирование в закрытых и полузакрытых парках.В апреле 2021 года в Пекине создана первая в стране пилотная зона использования интеллектуальных транспортных средств. С учетом передового отечественного и зарубежного опыта там были запущены инновационные меры для регулирования новых продуктов, новых технологий и новых моделей в области автономного вождения.В зоне ведется распределение операторов беспилотных автомобилей доставки, от компаний требуется размещать их на месте и распределять дистанционно. Кроме того, в зоне стандартизованы технические и тестовые показатели автомобилей, такие как габариты, полезная нагрузка, скорость, мощность и т.д.На Восьмой международной конференции по технологиям интеллектуальных транспортных средств JD.com, Meituan и Neolithic стали первыми тремя компаниями, которые получили коды для управления беспилотными транспортными средствами доставки, таким образом, беспилотные автомобили доставки этих компаний будут курсировать по трассам для общего пользования пилотной зоны.Замглавы административного комитета зоны технико-экономического развития Пекина Кун Лэй сказал, что в пилотной зоне заявителей на управление беспилотными транспортными средствами поощряют изучать бизнес-модели на территории пилотной зоны и использовать такие транспортные средства в беспилотной доставке, а также вести беспилотные продажи, беспилотное обеспечение безопасности и т.д.До сих пор в пилотной зоне зарегистрировано определенное число беспилотных транспортных средств доставки, рассчитанных на трассы общего пользования, а также промышленные парки, заповедники и другие места общего пользования. Такие компании, как JD.com и Meituan, имеют в своем распоряжении около 100 беспилотных транспортных средств доставки на распределительных станциях, в жилых районах и промышленных парках.В будущем зона технико-экономического развития Пекина будет постепенно расширять масштабы использования беспилотных транспортных средств доставки в соответствии с потребностями населения и предприятий, а также постарается опробовать различные бизнес-модели, чтобы предоставить широкий спектр услуг в этой сфере.

https://ria.ru/20210520/pekin-1733137492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, технологии, экономика