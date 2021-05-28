Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210528/testirovanie-1734584451.html
В Пекине началось тестирование беспилотных транспортных средств доставки
В Пекине началось тестирование беспилотных транспортных средств доставки - РИА Новости, 28.05.2021
В Пекине началось тестирование беспилотных транспортных средств доставки
На Восьмой международной конференции по технологиям интеллектуальных транспортных средств демонстрационная зона автономного вождения Пекина впервые предоставила РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:56
2021-05-28T13:56
россия-китай: главное
пекин
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734585669_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_836f4151ee691e3f95a7e89042a662da.jpg
МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На Восьмой международной конференции по технологиям интеллектуальных транспортных средств демонстрационная зона автономного вождения Пекина впервые предоставила ряду профильных компаний коды для пользования беспилотными транспортными средствами доставки. Это нововведение считается новым шагом в сфере распространения беспилотных средств доставки.Беспилотные транспортные средства доставки – важный инструмент логистики. В настоящее время в провинциях и городах страны отсутствует системная политика управления беспилотными транспортными средствами доставки. Профильные компании пока ведут тестирование в закрытых и полузакрытых парках.В апреле 2021 года в Пекине создана первая в стране пилотная зона использования интеллектуальных транспортных средств. С учетом передового отечественного и зарубежного опыта там были запущены инновационные меры для регулирования новых продуктов, новых технологий и новых моделей в области автономного вождения.В зоне ведется распределение операторов беспилотных автомобилей доставки, от компаний требуется размещать их на месте и распределять дистанционно. Кроме того, в зоне стандартизованы технические и тестовые показатели автомобилей, такие как габариты, полезная нагрузка, скорость, мощность и т.д.На Восьмой международной конференции по технологиям интеллектуальных транспортных средств JD.com, Meituan и Neolithic стали первыми тремя компаниями, которые получили коды для управления беспилотными транспортными средствами доставки, таким образом, беспилотные автомобили доставки этих компаний будут курсировать по трассам для общего пользования пилотной зоны.Замглавы административного комитета зоны технико-экономического развития Пекина Кун Лэй сказал, что в пилотной зоне заявителей на управление беспилотными транспортными средствами поощряют изучать бизнес-модели на территории пилотной зоны и использовать такие транспортные средства в беспилотной доставке, а также вести беспилотные продажи, беспилотное обеспечение безопасности и т.д.До сих пор в пилотной зоне зарегистрировано определенное число беспилотных транспортных средств доставки, рассчитанных на трассы общего пользования, а также промышленные парки, заповедники и другие места общего пользования. Такие компании, как JD.com и Meituan, имеют в своем распоряжении около 100 беспилотных транспортных средств доставки на распределительных станциях, в жилых районах и промышленных парках.В будущем зона технико-экономического развития Пекина будет постепенно расширять масштабы использования беспилотных транспортных средств доставки в соответствии с потребностями населения и предприятий, а также постарается опробовать различные бизнес-модели, чтобы предоставить широкий спектр услуг в этой сфере.
https://ria.ru/20210520/pekin-1733137492.html
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734585669_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_89f7b846f84c5ccd19a48e80181fcd42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пекин, технологии, экономика

В Пекине началось тестирование беспилотных транспортных средств доставки

13:56 28.05.2021
 
© AFP 2021Беспилотное транспортное средство доставки компании JD.com во время тестирования
Беспилотное транспортное средство доставки компании JD.com во время тестирования - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AFP 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На Восьмой международной конференции по технологиям интеллектуальных транспортных средств демонстрационная зона автономного вождения Пекина впервые предоставила ряду профильных компаний коды для пользования беспилотными транспортными средствами доставки. Это нововведение считается новым шагом в сфере распространения беспилотных средств доставки.
Беспилотные транспортные средства доставки – важный инструмент логистики. В настоящее время в провинциях и городах страны отсутствует системная политика управления беспилотными транспортными средствами доставки. Профильные компании пока ведут тестирование в закрытых и полузакрытых парках.
В апреле 2021 года в Пекине создана первая в стране пилотная зона использования интеллектуальных транспортных средств. С учетом передового отечественного и зарубежного опыта там были запущены инновационные меры для регулирования новых продуктов, новых технологий и новых моделей в области автономного вождения.
В зоне ведется распределение операторов беспилотных автомобилей доставки, от компаний требуется размещать их на месте и распределять дистанционно. Кроме того, в зоне стандартизованы технические и тестовые показатели автомобилей, такие как габариты, полезная нагрузка, скорость, мощность и т.д.
Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 14:39Россия-Китай: Главное
Численность проживающего в Пекине населения составила 21,9 млн человек
На Восьмой международной конференции по технологиям интеллектуальных транспортных средств JD.com, Meituan и Neolithic стали первыми тремя компаниями, которые получили коды для управления беспилотными транспортными средствами доставки, таким образом, беспилотные автомобили доставки этих компаний будут курсировать по трассам для общего пользования пилотной зоны.
Замглавы административного комитета зоны технико-экономического развития Пекина Кун Лэй сказал, что в пилотной зоне заявителей на управление беспилотными транспортными средствами поощряют изучать бизнес-модели на территории пилотной зоны и использовать такие транспортные средства в беспилотной доставке, а также вести беспилотные продажи, беспилотное обеспечение безопасности и т.д.
До сих пор в пилотной зоне зарегистрировано определенное число беспилотных транспортных средств доставки, рассчитанных на трассы общего пользования, а также промышленные парки, заповедники и другие места общего пользования. Такие компании, как JD.com и Meituan, имеют в своем распоряжении около 100 беспилотных транспортных средств доставки на распределительных станциях, в жилых районах и промышленных парках.
В будущем зона технико-экономического развития Пекина будет постепенно расширять масштабы использования беспилотных транспортных средств доставки в соответствии с потребностями населения и предприятий, а также постарается опробовать различные бизнес-модели, чтобы предоставить широкий спектр услуг в этой сфере.
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния