В ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России
04:08 28.05.2021 (обновлено: 09:40 28.05.2021)
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th FleetАмериканский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ, генерал армии Владимир Кулишов.
Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством и международными нормами государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых, как правило, составляет 12 морских миль от берега. А исключительная экономическая зона — районом, находящимся за пределами территориальных вод. Она не превышает 200 морских миль.
Однако эти правила, как напомнил Кулешов, не распространяются на так называемые исторические заливы. Залив Петра Великого признан таковым постановлением Совета министров СССР от 4 июля 1957 года на основании своих географических условий и оборонного значения, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого стала Россия.
"Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации", — сказал Кулишов.
В ноябре 2020 года эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральную зону отогнал российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.