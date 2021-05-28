https://ria.ru/20210528/taganrog-1734617995.html
В больнице осталась одна пострадавшая в коллекторе под Таганрогом
В больнице осталась одна пострадавшая в коллекторе под Таганрогом - РИА Новости, 28.05.2021
В больнице осталась одна пострадавшая в коллекторе под Таганрогом
Все пострадавшие при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области выписаны из больницы, кроме одной женщины, она в реанимации, сообщили РИА... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:29
2021-05-28T16:29
2021-05-28T16:29
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
таганрог
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Все пострадавшие при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области выписаны из больницы, кроме одной женщины, она в реанимации, сообщили РИА Новости в мэрии.По информации мэрии Таганрога, 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позже в реанимации скончался еще один человек. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".Во вторник сообщалось, что из больницы были выписаны четверо, на лечение остались трое человек, один из них в тяжелом состоянии."Выписали всех, кроме одной женщины, которая находится в тяжелом состоянии в реанимации, в коме", - сообщили в мэрии.
https://ria.ru/20210522/taganrog-1733421071.html
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия