Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/taganrog-1734617995.html
В больнице осталась одна пострадавшая в коллекторе под Таганрогом
В больнице осталась одна пострадавшая в коллекторе под Таганрогом - РИА Новости, 28.05.2021
В больнице осталась одна пострадавшая в коллекторе под Таганрогом
Все пострадавшие при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области выписаны из больницы, кроме одной женщины, она в реанимации, сообщили РИА... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:29
2021-05-28T16:29
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
таганрог
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378694_41:259:1922:1317_1920x0_80_0_0_f6c541ef1809b678b464653b48596f61.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Все пострадавшие при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области выписаны из больницы, кроме одной женщины, она в реанимации, сообщили РИА Новости в мэрии.По информации мэрии Таганрога, 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позже в реанимации скончался еще один человек. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".Во вторник сообщалось, что из больницы были выписаны четверо, на лечение остались трое человек, один из них в тяжелом состоянии."Выписали всех, кроме одной женщины, которая находится в тяжелом состоянии в реанимации, в коме", - сообщили в мэрии.
https://ria.ru/20210522/taganrog-1733421071.html
ростовская область
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378694_132:313:1471:1317_1920x0_80_0_0_e5e25c8d1b09163813042ae840aadfe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия

В больнице осталась одна пострадавшая в коллекторе под Таганрогом

16:29 28.05.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Все пострадавшие при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области выписаны из больницы, кроме одной женщины, она в реанимации, сообщили РИА Новости в мэрии.
По информации мэрии Таганрога, 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позже в реанимации скончался еще один человек. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Во вторник сообщалось, что из больницы были выписаны четверо, на лечение остались трое человек, один из них в тяжелом состоянии.
"Выписали всех, кроме одной женщины, которая находится в тяжелом состоянии в реанимации, в коме", - сообщили в мэрии.
Сотрудник СК России на месте гибели рабочих в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:32
Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьТаганрогПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния