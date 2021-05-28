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Эксперт оценил время для переработки покрышек с гигантской свалки в ХМАО
Эксперт оценил время для переработки покрышек с гигантской свалки в ХМАО - РИА Новости, 28.05.2021
Эксперт оценил время для переработки покрышек с гигантской свалки в ХМАО
Пять лет потребуется для переработки миллиона шин с гигантской свалки автомобильных покрышек на площади 1,7 гектара под Нижневартовском (ХМАО), сообщил... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:13
2021-05-28T19:43
газэнергострой
общероссийский народный фронт
сургутнефтегаз
наталья комарова
нижневартовск
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Пять лет потребуется для переработки миллиона шин с гигантской свалки автомобильных покрышек на площади 1,7 гектара под Нижневартовском (ХМАО), сообщил замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.Летом 2017 года региональное отделение Общероссийского народного фронта рассказало о гигантской свалке резиновых автопокрышек в 150 метрах от городской черты Нижневартовска. По данным организации, на 16 гектарах полигона "Березка" скопилось свыше 1 миллиона шин, причем компания не имела лицензию на обращение с отходами, а власти через суд расторгли с ней договор аренды земельного участка.Как поясняли РИА Новости в окружной прокуратуре, осенью того же года суд в Нижневартовске удовлетворил иск ведомства к владельцам полигона, после чего судебные приставы возбудили производство, обязав юрлицо очистить территорию на площади 1,7 гектара к маю 2021 года.Однако в срок этого сделано не было, и в пятницу на онлайн-эфире, посвященном экологии, главе региона Наталье Комаровой пожаловались на гигантскую свалку покрышек. Губернатор Югры отметила, что проблема, действительно, существует давно."Планируется осуществлять переработку этих шин методом пиролиза, а также получение продукции - печного топлива и металла. Идет поиск дополнительных инвесторов и решений для сокращения сроков рекультивации. Предварительно, это компания "Газэнергострой", она планирует расположить свое оборудование. По предварительным данным, срок реализации проектов по переработке всех шин составляет порядка 5 лет", - сказал Збродов в ходе эфира.Губернатор Югры со своей стороны предложила задействовать цех компании "Сургутнефтегаз" по переработке автомобильных шин, а также поручила найти возможность для снижения сроков рекультивации территории."Пять лет - не годится. Нужны решения, которые объективно по-другому будут реализованы. Прошу отработать с "Сургутнефтегазом" такую возможность", - подчеркнула Комарова, добавив, что работу с инвесторами останавливать при этом не нужно.
https://ria.ru/20210525/svalki-1733859843.html
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Кадры гигантской свалки резиновых автопокрышек под Нижневартовском
Пять лет потребуется для переработки миллиона шин с гигантской свалки автомобильных покрышек на площади 1,7 гектара под Нижневартовском (ХМАО), сообщил замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
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газэнергострой, общероссийский народный фронт, сургутнефтегаз, наталья комарова, нижневартовск, общество

Эксперт оценил время для переработки покрышек с гигантской свалки в ХМАО

18:13 28.05.2021 (обновлено: 19:43 28.05.2021)
 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Пять лет потребуется для переработки миллиона шин с гигантской свалки автомобильных покрышек на площади 1,7 гектара под Нижневартовском (ХМАО), сообщил замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
Летом 2017 года региональное отделение Общероссийского народного фронта рассказало о гигантской свалке резиновых автопокрышек в 150 метрах от городской черты Нижневартовска. По данным организации, на 16 гектарах полигона "Березка" скопилось свыше 1 миллиона шин, причем компания не имела лицензию на обращение с отходами, а власти через суд расторгли с ней договор аренды земельного участка.
Как поясняли РИА Новости в окружной прокуратуре, осенью того же года суд в Нижневартовске удовлетворил иск ведомства к владельцам полигона, после чего судебные приставы возбудили производство, обязав юрлицо очистить территорию на площади 1,7 гектара к маю 2021 года.
Однако в срок этого сделано не было, и в пятницу на онлайн-эфире, посвященном экологии, главе региона Наталье Комаровой пожаловались на гигантскую свалку покрышек. Губернатор Югры отметила, что проблема, действительно, существует давно.
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"Планируется осуществлять переработку этих шин методом пиролиза, а также получение продукции - печного топлива и металла. Идет поиск дополнительных инвесторов и решений для сокращения сроков рекультивации. Предварительно, это компания "Газэнергострой", она планирует расположить свое оборудование. По предварительным данным, срок реализации проектов по переработке всех шин составляет порядка 5 лет", - сказал Збродов в ходе эфира.
Губернатор Югры со своей стороны предложила задействовать цех компании "Сургутнефтегаз" по переработке автомобильных шин, а также поручила найти возможность для снижения сроков рекультивации территории.
"Пять лет - не годится. Нужны решения, которые объективно по-другому будут реализованы. Прошу отработать с "Сургутнефтегазом" такую возможность", - подчеркнула Комарова, добавив, что работу с инвесторами останавливать при этом не нужно.
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ГазЭнергоСтройОбщероссийский народный фронтСургутнефтегазНаталья КомароваНижневартовскОбщество
 
 
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