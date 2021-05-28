https://ria.ru/20210528/svalka-1734649254.html

Эксперт оценил время для переработки покрышек с гигантской свалки в ХМАО

Эксперт оценил время для переработки покрышек с гигантской свалки в ХМАО - РИА Новости, 28.05.2021

Эксперт оценил время для переработки покрышек с гигантской свалки в ХМАО

Пять лет потребуется для переработки миллиона шин с гигантской свалки автомобильных покрышек на площади 1,7 гектара под Нижневартовском (ХМАО), сообщил... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:13

2021-05-28T18:13

2021-05-28T19:43

газэнергострой

общероссийский народный фронт

сургутнефтегаз

наталья комарова

нижневартовск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734664647_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6d61bff6132c5347ac1351a0cf196242.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Пять лет потребуется для переработки миллиона шин с гигантской свалки автомобильных покрышек на площади 1,7 гектара под Нижневартовском (ХМАО), сообщил замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.Летом 2017 года региональное отделение Общероссийского народного фронта рассказало о гигантской свалке резиновых автопокрышек в 150 метрах от городской черты Нижневартовска. По данным организации, на 16 гектарах полигона "Березка" скопилось свыше 1 миллиона шин, причем компания не имела лицензию на обращение с отходами, а власти через суд расторгли с ней договор аренды земельного участка.Как поясняли РИА Новости в окружной прокуратуре, осенью того же года суд в Нижневартовске удовлетворил иск ведомства к владельцам полигона, после чего судебные приставы возбудили производство, обязав юрлицо очистить территорию на площади 1,7 гектара к маю 2021 года.Однако в срок этого сделано не было, и в пятницу на онлайн-эфире, посвященном экологии, главе региона Наталье Комаровой пожаловались на гигантскую свалку покрышек. Губернатор Югры отметила, что проблема, действительно, существует давно."Планируется осуществлять переработку этих шин методом пиролиза, а также получение продукции - печного топлива и металла. Идет поиск дополнительных инвесторов и решений для сокращения сроков рекультивации. Предварительно, это компания "Газэнергострой", она планирует расположить свое оборудование. По предварительным данным, срок реализации проектов по переработке всех шин составляет порядка 5 лет", - сказал Збродов в ходе эфира.Губернатор Югры со своей стороны предложила задействовать цех компании "Сургутнефтегаз" по переработке автомобильных шин, а также поручила найти возможность для снижения сроков рекультивации территории."Пять лет - не годится. Нужны решения, которые объективно по-другому будут реализованы. Прошу отработать с "Сургутнефтегазом" такую возможность", - подчеркнула Комарова, добавив, что работу с инвесторами останавливать при этом не нужно.

https://ria.ru/20210525/svalki-1733859843.html

https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html

нижневартовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры гигантской свалки резиновых автопокрышек под Нижневартовском Пять лет потребуется для переработки миллиона шин с гигантской свалки автомобильных покрышек на площади 1,7 гектара под Нижневартовском (ХМАО), сообщил замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. 2021-05-28T18:13 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газэнергострой, общероссийский народный фронт, сургутнефтегаз, наталья комарова, нижневартовск, общество