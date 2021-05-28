Nord Stream 2 AG подал в суд ответ на жалобы Польши и Прибалтики
10:57 28.05.2021 (обновлено: 12:42 28.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
В мае 2019 года в силу вступили поправки к Третьей газовой директиве ЕС, предназначенные для регулирования импорта газа в Евросоюз из третьих стран. Как отмечает "Газпром", поправки носят дискриминационный характер и приняты с нарушением процедурных правил, принципов равноправия и пропорциональности, а также со злоупотреблением полномочиями.
На этом основании Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") в июле того же года обратилась в суд, спустя почти год иск был отклонен по процессуальным основаниям. Тогда Nord Stream 2 AG подала жалобу в Суд справедливости из-за отклоненного иска 28 июля 2020 года.
"18 мая 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" направила ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии (ранее заявивших о присоединении к процессу) на жалобу от 28 июля 2020 года", - говорится в отчете "Газпрома".
Кроме того, в январе 2021 года Nord Stream 2 AG представила ответ на возражения Совета ЕС и Европарламента, которые также были направлены из-за жалобы компании в Суд справедливости.
Помимо этого, в 2019 году Nord Stream 2 AG начала арбитраж против ЕС по правилам ЮНСИТРАЛ из-за несоответствия поправок в газовой директиве Евросоюза Энергетической хартии. По мнению компании, ЕС поправками нарушил свои обязательства. В феврале 2020 года был сформирован арбитражный трибунал, который будет рассматривать спор в Торонто (Канада).
Обновленная газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.