https://ria.ru/20210528/sud-1734543741.html

Nord Stream 2 AG подал в суд ответ на жалобы Польши и Прибалтики

Nord Stream 2 AG подал в суд ответ на жалобы Польши и Прибалтики - РИА Новости, 28.05.2021

Nord Stream 2 AG подал в суд ответ на жалобы Польши и Прибалтики

Nord Stream 2 AG в мае направил в Суд справедливости ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии в деле о поправках к газовой директиве ЕС, говорится в отчете... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:57

2021-05-28T10:57

2021-05-28T12:42

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Nord Stream 2 AG в мае направил в Суд справедливости ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии в деле о поправках к газовой директиве ЕС, говорится в отчете "Газпрома".В мае 2019 года в силу вступили поправки к Третьей газовой директиве ЕС, предназначенные для регулирования импорта газа в Евросоюз из третьих стран. Как отмечает "Газпром", поправки носят дискриминационный характер и приняты с нарушением процедурных правил, принципов равноправия и пропорциональности, а также со злоупотреблением полномочиями.На этом основании Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") в июле того же года обратилась в суд, спустя почти год иск был отклонен по процессуальным основаниям. Тогда Nord Stream 2 AG подала жалобу в Суд справедливости из-за отклоненного иска 28 июля 2020 года."18 мая 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" направила ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии (ранее заявивших о присоединении к процессу) на жалобу от 28 июля 2020 года", - говорится в отчете "Газпрома".Кроме того, в январе 2021 года Nord Stream 2 AG представила ответ на возражения Совета ЕС и Европарламента, которые также были направлены из-за жалобы компании в Суд справедливости.Помимо этого, в 2019 году Nord Stream 2 AG начала арбитраж против ЕС по правилам ЮНСИТРАЛ из-за несоответствия поправок в газовой директиве Евросоюза Энергетической хартии. По мнению компании, ЕС поправками нарушил свои обязательства. В феврале 2020 года был сформирован арбитражный трибунал, который будет рассматривать спор в Торонто (Канада).Обновленная газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

https://ria.ru/20210520/sanktsii-1733190124.html

https://ria.ru/20210221/nordstream-1598512902.html

https://ria.ru/20210528/polsha-1734563619.html

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эстония

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, nord stream 2 ag, северный поток — 2, совет ес, газпром, польша, эстония, латвия, экономика