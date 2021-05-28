Стало известно, кто напишет сценарий спин-оффа "Игры престолов"
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
© HBO (2011–2019)
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что Аманду Сигел, известную по работе над сериалами "Хелстром" и "В поле зрения", пригласили написать сценарий одного из спин-оффов "Игры престолов", сообщает Deadline.
По информации издания, речь о многосерийной драме "Десять тысяч кораблей" ("10 000 Ships"), которая станет одним из трех дополнительных проектов HBO, связанных с "Игрой престолов".
Ожидается, что в сериале расскажут о путешествии принцессы Нимерии. Вместе со своими выжившими ройнарами она отправилась из Эссоса в Дорн после поражения во Второй Пряной войне. Действие в сериале развернется примерно за тысячу лет до событий, описанных в цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Ожидается, что в сериале расскажут о путешествии принцессы Нимерии. Вместе со своими выжившими ройнарами она отправилась из Эссоса в Дорн после поражения во Второй Пряной войне. Действие в сериале развернется примерно за тысячу лет до событий, описанных в цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Остальные подробности шоу, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не раскрыли.
В марте стало известно, что в HBO работают еще над двумя сериалами: "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" ("Морской змей") и "Блошиное дно" ("Flea Bottom"). Они тоже станут приквелами "Игры престолов", но пока неизвестно, когда все эти проекты будут реализованы, и в каком формате их представят зрителям.
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