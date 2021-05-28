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Культура
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Стало известно, кто напишет сценарий спин-оффа "Игры престолов"
Стало известно, кто напишет сценарий спин-оффа "Игры престолов" - РИА Новости, 28.05.2021
Стало известно, кто напишет сценарий спин-оффа "Игры престолов"
Хелстром" и "В поле зрения", пригласили написать сценарий одного из спин-оффов "Игры престолов", сообщает Deadline. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:13
2021-05-28T02:13
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что Аманду Сигел, известную по работе над сериалами "Хелстром" и "В поле зрения", пригласили написать сценарий одного из спин-оффов "Игры престолов", сообщает Deadline.По информации издания, речь о многосерийной драме "Десять тысяч кораблей" ("10 000 Ships"), которая станет одним из трех дополнительных проектов HBO, связанных с "Игрой престолов". Ожидается, что в сериале расскажут о путешествии принцессы Нимерии. Вместе со своими выжившими ройнарами она отправилась из Эссоса в Дорн после поражения во Второй Пряной войне. Действие в сериале развернется примерно за тысячу лет до событий, описанных в цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".Остальные подробности шоу, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не раскрыли.В марте стало известно, что в HBO работают еще над двумя сериалами: "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" ("Морской змей") и "Блошиное дно" ("Flea Bottom"). Они тоже станут приквелами "Игры престолов", но пока неизвестно, когда все эти проекты будут реализованы, и в каком формате их представят зрителям.
https://ria.ru/20210429/serial-1730283264.html
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джордж мартин, кино и сериалы, новости культуры, hbo

Стало известно, кто напишет сценарий спин-оффа "Игры престолов"

02:13 28.05.2021
 
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO (2011–2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что Аманду Сигел, известную по работе над сериалами "Хелстром" и "В поле зрения", пригласили написать сценарий одного из спин-оффов "Игры престолов", сообщает Deadline.
По информации издания, речь о многосерийной драме "Десять тысяч кораблей" ("10 000 Ships"), которая станет одним из трех дополнительных проектов HBO, связанных с "Игрой престолов".

Ожидается, что в сериале расскажут о путешествии принцессы Нимерии. Вместе со своими выжившими ройнарами она отправилась из Эссоса в Дорн после поражения во Второй Пряной войне. Действие в сериале развернется примерно за тысячу лет до событий, описанных в цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Остальные подробности шоу, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не раскрыли.
В марте стало известно, что в HBO работают еще над двумя сериалами: "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" ("Морской змей") и "Блошиное дно" ("Flea Bottom"). Они тоже станут приквелами "Игры престолов", но пока неизвестно, когда все эти проекты будут реализованы, и в каком формате их представят зрителям.
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