https://ria.ru/20210528/sochi-1734575563.html
Двести пляжей сформировано в Сочи к началу купального сезона
Двести пляжей сформировано в Сочи к началу купального сезона - РИА Новости, 28.05.2021
Двести пляжей сформировано в Сочи к началу купального сезона
Двести пляжей сформировано в Сочи к началу купального сезона, все они должны получить заключения о соответствии стандартам безопасности и благоустройства,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:46
2021-05-28T13:46
2021-05-28T13:52
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 28 мая — РИА Новости. Двести пляжей сформировано в Сочи к началу купального сезона, все они должны получить заключения о соответствии стандартам безопасности и благоустройства, сообщил журналистам заместитель директора департамента курортов и туризма городской администрации Роман Бушманов.Купальный сезон на курорте стартует 1 июня. С этого момента в Сочи будут открыты все утвержденные пляжные территории. В настоящий момент в городе работают примерно 30 пляжей."Функционировать будут 188 пляжных территорий. Также разработана дорожная карта, в которой прописаны основные позиции. Это заключение ГИМС — техническое освидетельствование пляжной территории, заключение Роспотребнадзора, паспорта безопасности, благоустройства", — сказал Бушманов.Как отметил чиновник, в этом году количество пляжей увеличилось. В прошлом году их было порядка 160.За весь летний сезон на курорте ожидается более четырех миллионов туристов. Ещё до открытия купального сезона международный сертификат о чистоте берега и прибрежных вод "Голубой флаг" получили 33 сочинских пляжа.
https://ria.ru/20210426/sochi-1729695273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, пляжи, туризм, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи
СОЧИ, 28 мая — РИА Новости. Двести пляжей сформировано в Сочи к началу купального сезона, все они должны получить заключения о соответствии стандартам безопасности и благоустройства, сообщил журналистам заместитель директора департамента курортов и туризма городской администрации Роман Бушманов.
Купальный сезон на курорте стартует 1 июня. С этого момента в Сочи будут открыты все утвержденные пляжные территории. В настоящий момент в городе работают примерно 30 пляжей.
"Функционировать будут 188 пляжных территорий. Также разработана дорожная карта, в которой прописаны основные позиции. Это заключение ГИМС — техническое освидетельствование пляжной территории, заключение Роспотребнадзора, паспорта безопасности, благоустройства", — сказал Бушманов.
Как отметил чиновник, в этом году количество пляжей увеличилось. В прошлом году их было порядка 160.
За весь летний сезон на курорте ожидается более четырех миллионов туристов. Ещё до открытия купального сезона международный сертификат о чистоте берега и прибрежных вод "Голубой флаг" получили 33 сочинских пляжа.