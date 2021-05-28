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Снимавшаяся в фильмах ужасов актриса умерла в 30 лет
Снимавшаяся в фильмах ужасов актриса умерла в 30 лет - РИА Новости, 28.05.2021
Снимавшаяся в фильмах ужасов актриса умерла в 30 лет
Болгарская актриса Лорина Камбурова, известная по фильмам "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" и Doom, умерла в возрасте 30 лет. Об э том сообщил в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T06:22
2021-05-28T06:22
2021-05-28T11:15
культура
лорина камбурова
россия
кино и сериалы
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Болгарская актриса Лорина Камбурова, известная по фильмам "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" и Doom, умерла в возрасте 30 лет. Об э том сообщил в фейсбуке близкий друг артистки, фотограф Геннадий Авраменко.Незадолго до смерти у Камбуровой диагностировали двухстороннее воспаление легких. Актрису госпитализировалиМесто и время похорон пока неизвестны.Камбурова снималась также в картинах "Любовь и монстры", "Ночной мир", "День мертвецов: Злая кровь", "Смертельная гонка 4: Вне анархии". Кроме того, она была вокалисткой в группе Ross'N Lorina.
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лорина камбурова, россия, кино и сериалы