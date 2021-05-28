https://ria.ru/20210528/siroty-1734631001.html

Никто не останется один: как будут сопровождать детей-сирот в больницах

Никто не останется один: как будут сопровождать детей-сирот в больницах - РИА Новости, 28.05.2021

Никто не останется один: как будут сопровождать детей-сирот в больницах

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 мая подписал постановление о сопровождении детей-сирот во время лечения в больнице. О том, почему важен этот документ, РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:08

2021-05-28T17:08

2021-05-28T17:08

взрослый рядом

опека и попечительство

россия

сироты

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 мая подписал постановление о сопровождении детей-сирот во время лечения в больнице. О том, почему важен этот документ, проекту "Взрослый рядом" рассказала директор детского благотворительного фонда "Солнечный город" Марина Аксенова.Постановление правительства призвано сделать так, чтобы всех детей-сирот в больницах сопровождали работники детских домов. При этом к этой работе по-прежнему разрешено привлекать волонтеров, некоммерческие организации и благотворительные фонды.По данным мониторинга Общественной палаты РФ, в 2015–2017 годах медицинская помощь в стационарной форме была оказана почти 42 тысячам сирот и детям, оставшимся без попечения. Однако только треть их них были госпитализированы с нянями, остальные 28 тысяч были вынуждены оставаться в больницах без присмотра и ухода взрослого.В штате больниц не предусмотрены няни, которые должны находиться с такими детьми круглосуточно. Из-за этого многие сироты с тяжелыми хроническими заболеваниями не могут лечь на операции или получить высокотехнологическую медицинскую помощь."Кроме того, дети-отказники, перед тем как их распределят в детские дома, также попадают в больницу. Они могут быть абсолютно здоровы. Это своего рода "передержка", пока чиновники определят его статус и передадут в сиротское учреждение или семью. По закону ребенок должен находиться в больнице 30 дней, но по факту это все может затянуться не на один месяц", – рассказала Марина Аксенова. Одним из первых помогать детям в такой ситуации стал фонд "Солнечный город". В 2007 году в Новосибирске был запущен проект "Больничные дети". Дальше фонд хотел масштабировать проект на всю страну, но вплоть до прошлого года процесс запустить не удавалось.В начале 2020 года на встрече общественников с Владимиром Путиным был поднят вопрос о необходимости создания социальной услуги по уходу за детьми сиротами. Итогом разговора с президентом стали несколько поручений. В частности, будет разработана социальная услуга по присмотру и уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей в больницах. В октябре 2020 года появился документ, подписанный четырьмя министрами, согласно которому дети больше не будут размещаться в больницах без медицинских показаний. А в декабре Министерство труда утвердило социальную услугу по уходу за детьми в больницах для учреждений соцзащиты."На прошлой неделе было подписано постановление о сопровождении маленьких пациентов во время лечения в больнице. И теперь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут обеспечены уходом и сопровождением в течение всего периода лечения. И это в первую очередь обязанность работников детских домов", – сообщила Марина Аксенова. В постановлении прописано, что порядок сопровождения регионы установят самостоятельно. "Нам, НКО, нужно будет сделать так, чтобы они начали "играть" по новым правилам и следить за тем, чтобы отказников перестали размещать в больницах без необходимости, а дети-сироты, которые нуждаются в лечении в стационарах, получили необходимую помощь и были в этот момент не одни", – сказала Марина Аксенова.Она также отметила, что в скором времени будет создан портал, куда любой человек сможет прислать информацию об известном ему случае нарушения прав детей в больницах или жестокого обращения с ними со стороны персонала. Далее представители фонда будут направлять информацию в профильные министерства и отслеживать каждый случай.

https://ria.ru/20210427/nastavnichestvo-1730028597.html

https://ria.ru/20210325/opeka-1602830414.html

https://ria.ru/20210419/nastavniki-1728469248.html

https://ria.ru/20210423/nastavnik-1729095545.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опека и попечительство, россия, сироты