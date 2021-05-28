Празднование победы Асада на выборах продолжалось до глубокой ночи
10:18 28.05.2021 (обновлено: 11:02 28.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина радуется победе на президентских выборах Башара Асада в Дамаске
ДАМАСК, 28 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Праздничные мероприятия в связи с победой Башара Асада на президентских выборах в Сирии продолжались до глубокой ночи почти во всех крупных городах страны.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Дамаске тысячи людей парализовали движение центральной площади Омейядов до 03.00 утра (время совпадает с мск). Люди запускали фейерверки, танцевали, пели и поздравляли друг друга с победой
На окраине площади формировались авто- и мотоколонны с музыкой и отправлялись в центр столицы под аплодисменты людей, собравшихся в разных скверах, парках и летних кафе.
"Мы верим нашему президенту, и если бы не наша вера и единство, мы бы не дошли до этой победы", - рассказал РИА Новости один из участников массовых гуляний.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди радуются победе на президентских выборах Башара Асада в Дамаске
Люди радуются победе на президентских выборах Башара Асада в Дамаске
Очевидцы в Латакии, Алеппо, Хомсе и Хаме рассказали РИА Новости, что празднование победы президента на выборах так же, как и в Дамаске продолжалось практически до самого утра.
"Слава Богу, все восстанавливается и становится лучше. Раньше мы жили в страхе, но благодаря стойкости нашего президента мы смогли выиграть войну. С Асадом мы верим, что и экономическая ситуация восстановится", - рассказала РИА Новости по телефону жительница Алеппо Ширин Камаан.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСалют в честь победы на президентских выборах Башара Асада в Дамаске
Салют в честь победы на президентских выборах Башара Асада в Дамаске
Башар Асад одержал победу на президентских выборах, которые состоялись 26 мая, набрав 95,1% голосов. Всего, согласно заявлению спикера народного совета Хаммуды Саббаг, в Сирии и за ее пределами проголосовали более 14 миллионов избирателей. Это четвертая победа Асада с 2000 года.