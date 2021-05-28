https://ria.ru/20210528/siriya-1734536509.html

Празднование победы Асада на выборах продолжалось до глубокой ночи

Празднование победы Асада на выборах продолжалось до глубокой ночи - РИА Новости, 28.05.2021

Празднование победы Асада на выборах продолжалось до глубокой ночи

Праздничные мероприятия в связи с победой Башара Асада на президентских выборах в Сирии продолжались до глубокой ночи почти во всех крупных городах страны. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:18

2021-05-28T10:18

2021-05-28T11:02

башар асад

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дамаск (город)

алеппо

в мире

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ДАМАСК, 28 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Праздничные мероприятия в связи с победой Башара Асада на президентских выборах в Сирии продолжались до глубокой ночи почти во всех крупных городах страны.Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Дамаске тысячи людей парализовали движение центральной площади Омейядов до 03.00 утра (время совпадает с мск). Люди запускали фейерверки, танцевали, пели и поздравляли друг друга с победойНа окраине площади формировались авто- и мотоколонны с музыкой и отправлялись в центр столицы под аплодисменты людей, собравшихся в разных скверах, парках и летних кафе.Очевидцы в Латакии, Алеппо, Хомсе и Хаме рассказали РИА Новости, что празднование победы президента на выборах так же, как и в Дамаске продолжалось практически до самого утра.Башар Асад одержал победу на президентских выборах, которые состоялись 26 мая, набрав 95,1% голосов. Всего, согласно заявлению спикера народного совета Хаммуды Саббаг, в Сирии и за ее пределами проголосовали более 14 миллионов избирателей. Это четвертая победа Асада с 2000 года.

https://ria.ru/20210528/asad-1734528316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/asad-1734522230.html

сирия

дамаск (город)

алеппо

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башар асад, сирия, дамаск (город), алеппо, в мире