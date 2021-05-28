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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210528/siriya-1734479315.html
"Выборы — позор страны". Сможет ли Запад отменить победу Асада
"Выборы — позор страны". Сможет ли Запад отменить победу Асада - РИА Новости, 28.05.2021
"Выборы — позор страны". Сможет ли Запад отменить победу Асада
На президентских выборах в Сирии предсказуемо победил Башар Асад. США, Евросоюз и Турция не признали итоги голосования, назвав его фарсом, и призвали завершить... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:00
2021-05-28T12:54
война в сирии
джейш аль-ислам
эль-хасаке
дмитрий полянский
лига арабских государств
евросоюз
башар асад
доха
турция
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На президентских выборах в Сирии предсказуемо победил Башар Асад. США, Евросоюз и Турция не признали итоги голосования, назвав его фарсом, и призвали завершить конституционную реформу. Как начинается новая семилетка Асада у власти — разбиралось РИА Новости. Декады президентстваСирия — одна из немногих стран Ближнего Востока, где улицы городов украшают портреты бывшего и действующего президентов. Дело не только в единстве взглядов лидеров, но и в родстве. Предшественником Башара Асада был его отец Хафез, правивший тридцать лет. Сын у власти пока двадцать лет, но очередная победа приближает его к отцовскому достижению вплотную. Конкуренты Асада — социалист Абдалла Абдалла и социал-демократ Махмуд Марей — признавали, что обойти действующего главу государства непросто. Власти контролируют ключевые регионы Сирии и организовали там 12 тысяч избирательных участков. Лейтмотив кампании Асада — он прекратил войну в стране и уничтожил радикальные исламистские группировки. Даже участок для голосования президент выбрал символический. Вместе с супругой он прибыл в город Дума, где десять лет назад вспыхнули первые антиправительственные протесты. Джихадисты держали в Думе ударные силы и вели оттуда наступление. Два года назад город вернулся под контроль Дамаска — при посредничестве России. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" сложили оружие и ушли на север, в Идлиб. Сообщали о химической атаке, но подтвердить или опровергнуть это не удалось. Сейчас в провинции относительно спокойно. Агитаторы и провокаторыЮг страны — в руках правительственных сил. Однако в день выборов и там не обошлось без провокаций. В провинции Деръа на стенах вывешивали плакаты с надписями: "Сирия без Асада", "Выборы — позор страны".Бизнесмены, деятели культуры, главы племен подписывали петиции о бойкоте голосования. У избирательных участков прогремели взрывы, чудом никто не пострадал. В городах Тафас и Джасим активисты организовали протесты. Неспокойно было и на северо-востоке, где сосредоточены курдские формирования "Сирийских демократических сил". Лидеры группировки запретили участвовать в выборах. Проголосовать смогли в городах Эль-Хасака и Эль-Камышлы. Избирком признал волеизъявление в этих регионах частично состоявшимся. Северная провинция Идлиб, города Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд входят в зону ответственности Турции и антиасадовских группировок. Там отказались оборудовать избирательные участки, назвав выборы фарсом. Вразрез с резолюциейСирийским беженцам не позволили проголосовать ни в Турции (там более 6,5 миллиона граждан САР), ни в Европе. Германия, Франция, Великобритания, Италия и США заранее отказались признавать легитимность выборов, выпустив накануне совместное заявление с призывом "не позволить Асаду сохранить власть". "Право участвовать в выборах должно распространяться на всех сирийцев. Беженцам, переселенцам внутри страны, диаспоре необходимо предоставить равные возможности отдать свой голос, но в безопасной обстановке. Если эти условия не соблюдаются, то выборы сфальсифицированы", — говорится в документе. В Ливане избирательные участки открылись, но не все местные сирийцы смогли воспользоваться правом голоса. Допустили тех, кто встал на учет в посольстве или получил официальный статус беженца. Таких в ливанских городах меньшинство. Россия признала выборы. "Голосование в Сирии соответствует действующей конституции и законодательству. Нет противоречий и международным решениям", — прокомментировал зампредседателя России в ООН Дмитрий Полянский. При этом он раскритиковал страны, не организовавшие у себя голосование для диаспоры. Но противники Асада в Сирии и за рубежом непреклонны: до принятия новой конституции волеизъявление бессмысленно. Над документом работают шестой год — и власть, и оппозиция. Никак не могут договориться.Единоличный кандидат"Выборы президента Сирии это дань традиции. И вроде прорыв: c 2014 года в бюллетене не один, а несколько кандидатов. Раньше был только Асад", — рассуждает в беседе с РИА Новости специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов.Однако он скептически относится к этим новшествам. "Выборы противоречат резолюции Совбеза ООН 2254 о полномасштабной конституционной реформе и создании переходного органа власти", — поясняет эксперт. Предрешенная победа действующего лидера не сулит долгосрочной стабильности, уверен политолог. "Сирия остается расколотой на противников и сторонников Асада. Часть территории по-прежнему под контролем США и Турции. Велико влияние России и Ирана. Все эти внешние игроки будут воздействовать на процессы в той же степени, что и Асад", — отмечает он. Для Запада сирийский вопрос не в центре внимания. Стране не угрожает возобновление широкомасштабного вооруженного конфликта, а значит, Европе временно не стоит опасаться новых потоков сирийских беженцев, добавляет собеседник агентства. Дела форс-мажорныеОтказ Запада признавать итоги выборов не означает, что с Асадом не будут иметь дела, уверен эксперт РСМД по Ближнему Востоку Руслан Мамедов."Безопасность Евросоюза напрямую зависит от ситуации в Сирии. Если в стране произойдет обострение, то в Германию, Великобританию, Грецию опять хлынут беженцы. Пока только Асаду удается двигаться в сторону улучшений, и Брюссель вынужден с этим считаться", — указывает Мамедов.Снять напряжение между Дамаском и Западом способна Лига арабских государств, убежден специалист. На базе этой региональной структуры Эр-Рияд, Доха и другие противники Асада могли бы как минимум найти точки соприкосновения. Это гарантировало бы стабилизацию внутриполитических процессов не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке. Эксперты сходятся во мнении, что перспективы очередного семилетнего срока Асада напрямую зависят от экономической ситуации. Если людям будет негде зарабатывать, то даже в лояльных проправительственных провинциях не исключены протесты и форс-мажоры.
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эль-хасаке
доха
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джейш аль-ислам, эль-хасаке, дмитрий полянский, лига арабских государств, евросоюз, башар асад, доха, турция, сирия, в мире

"Выборы — позор страны". Сможет ли Запад отменить победу Асада

08:00 28.05.2021 (обновлено: 12:54 28.05.2021)
 
© REUTERS / Khalil AshawiДемонстрация против президента Сирии Башара Асада и президентских выборов в Идлибе, Сирия
Демонстрация против президента Сирии Башара Асада и президентских выборов в Идлибе, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© REUTERS / Khalil Ashawi
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На президентских выборах в Сирии предсказуемо победил Башар Асад. США, Евросоюз и Турция не признали итоги голосования, назвав его фарсом, и призвали завершить конституционную реформу. Как начинается новая семилетка Асада у власти — разбиралось РИА Новости.

Декады президентства

Сирия — одна из немногих стран Ближнего Востока, где улицы городов украшают портреты бывшего и действующего президентов. Дело не только в единстве взглядов лидеров, но и в родстве. Предшественником Башара Асада был его отец Хафез, правивший тридцать лет. Сын у власти пока двадцать лет, но очередная победа приближает его к отцовскому достижению вплотную.
Конкуренты Асада — социалист Абдалла Абдалла и социал-демократ Махмуд Марей — признавали, что обойти действующего главу государства непросто. Власти контролируют ключевые регионы Сирии и организовали там 12 тысяч избирательных участков.
Лейтмотив кампании Асада — он прекратил войну в стране и уничтожил радикальные исламистские группировки. Даже участок для голосования президент выбрал символический. Вместе с супругой он прибыл в город Дума, где десять лет назад вспыхнули первые антиправительственные протесты.
Джихадисты держали в Думе ударные силы и вели оттуда наступление. Два года назад город вернулся под контроль Дамаска — при посредничестве России. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" сложили оружие и ушли на север, в Идлиб. Сообщали о химической атаке, но подтвердить или опровергнуть это не удалось. Сейчас в провинции относительно спокойно.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПлакат с кандидатами на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
Плакат с кандидатами на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Плакат с кандидатами на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии

Агитаторы и провокаторы

Юг страны — в руках правительственных сил. Однако в день выборов и там не обошлось без провокаций. В провинции Деръа на стенах вывешивали плакаты с надписями: "Сирия без Асада", "Выборы — позор страны".
Бизнесмены, деятели культуры, главы племен подписывали петиции о бойкоте голосования. У избирательных участков прогремели взрывы, чудом никто не пострадал. В городах Тафас и Джасим активисты организовали протесты.
Неспокойно было и на северо-востоке, где сосредоточены курдские формирования "Сирийских демократических сил". Лидеры группировки запретили участвовать в выборах. Проголосовать смогли в городах Эль-Хасака и Эль-Камышлы. Избирком признал волеизъявление в этих регионах частично состоявшимся.
Северная провинция Идлиб, города Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд входят в зону ответственности Турции и антиасадовских группировок. Там отказались оборудовать избирательные участки, назвав выборы фарсом.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевушка голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
Девушка голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девушка голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска

Вразрез с резолюцией

Сирийским беженцам не позволили проголосовать ни в Турции (там более 6,5 миллиона граждан САР), ни в Европе. Германия, Франция, Великобритания, Италия и США заранее отказались признавать легитимность выборов, выпустив накануне совместное заявление с призывом "не позволить Асаду сохранить власть".
"Право участвовать в выборах должно распространяться на всех сирийцев. Беженцам, переселенцам внутри страны, диаспоре необходимо предоставить равные возможности отдать свой голос, но в безопасной обстановке. Если эти условия не соблюдаются, то выборы сфальсифицированы", — говорится в документе.
В Ливане избирательные участки открылись, но не все местные сирийцы смогли воспользоваться правом голоса. Допустили тех, кто встал на учет в посольстве или получил официальный статус беженца. Таких в ливанских городах меньшинство.
Россия признала выборы. "Голосование в Сирии соответствует действующей конституции и законодательству. Нет противоречий и международным решениям", — прокомментировал зампредседателя России в ООН Дмитрий Полянский. При этом он раскритиковал страны, не организовавшие у себя голосование для диаспоры.
Но противники Асада в Сирии и за рубежом непреклонны: до принятия новой конституции волеизъявление бессмысленно. Над документом работают шестой год — и власть, и оппозиция. Никак не могут договориться.
© REUTERS / Annegret HilseАкция протеста против переизбрания президента Сирии Башара Асада возле посольства Сирии в Берлине, Германия
Акция протеста против переизбрания президента Сирии Башара Асада возле посольства Сирии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© REUTERS / Annegret Hilse
Акция протеста против переизбрания президента Сирии Башара Асада возле посольства Сирии в Берлине, Германия

Единоличный кандидат

"Выборы президента Сирии это дань традиции. И вроде прорыв: c 2014 года в бюллетене не один, а несколько кандидатов. Раньше был только Асад", — рассуждает в беседе с РИА Новости специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов.
Однако он скептически относится к этим новшествам. "Выборы противоречат резолюции Совбеза ООН 2254 о полномасштабной конституционной реформе и создании переходного органа власти", — поясняет эксперт.
Предрешенная победа действующего лидера не сулит долгосрочной стабильности, уверен политолог. "Сирия остается расколотой на противников и сторонников Асада. Часть территории по-прежнему под контролем США и Турции. Велико влияние России и Ирана. Все эти внешние игроки будут воздействовать на процессы в той же степени, что и Асад", — отмечает он.
Для Запада сирийский вопрос не в центре внимания. Стране не угрожает возобновление широкомасштабного вооруженного конфликта, а значит, Европе временно не стоит опасаться новых потоков сирийских беженцев, добавляет собеседник агентства.
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Дела форс-мажорные

Отказ Запада признавать итоги выборов не означает, что с Асадом не будут иметь дела, уверен эксперт РСМД по Ближнему Востоку Руслан Мамедов.
"Безопасность Евросоюза напрямую зависит от ситуации в Сирии. Если в стране произойдет обострение, то в Германию, Великобританию, Грецию опять хлынут беженцы. Пока только Асаду удается двигаться в сторону улучшений, и Брюссель вынужден с этим считаться", — указывает Мамедов.
Снять напряжение между Дамаском и Западом способна Лига арабских государств, убежден специалист. На базе этой региональной структуры Эр-Рияд, Доха и другие противники Асада могли бы как минимум найти точки соприкосновения. Это гарантировало бы стабилизацию внутриполитических процессов не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке.
Эксперты сходятся во мнении, что перспективы очередного семилетнего срока Асада напрямую зависят от экономической ситуации. Если людям будет негде зарабатывать, то даже в лояльных проправительственных провинциях не исключены протесты и форс-мажоры.
 
Война в СирииДжейш аль-ИсламЭль-ХасакеДмитрий ПолянскийЛига арабских государствЕвросоюзБашар АсадДохаТурцияСирияВ мире
 
 
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