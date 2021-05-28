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США подали "сигнал" России в Арктике
США подали "сигнал" России в Арктике - РИА Новости, 28.05.2021
США подали "сигнал" России в Арктике
США развернули бомбардировщики B-1 на авиабазе Орланд в Норвегии, чтобы подать сигнал России. Об этом пишет портал 19fortyfive. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:32
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США развернули бомбардировщики B-1 на авиабазе Орланд в Норвегии, чтобы подать сигнал России. Об этом пишет портал 19fortyfive.Возможно, эти самолеты уже закончили свою миссию в Норвегии и вернулись домой. Однако ВВС США подтвердили свои намерения закрепиться в этом регионе, отправив туда бомбардировщики B-52 Stratofortress для совместных маневров с норвежскими истребителями F-16 Fighting Falcon. Такие же B-52 были развернуты в остальных частях Европы и Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает автор."Скорость, широта применения и боеготовность наших стратегических бомбардировщиков играют решающую роль в нашей способности сдерживать потенциальных противников и сигнализировать о нашей непоколебимой поддержке наших союзников и партнеров", — заявил адмирал Чарльз Ричард.Москва в последние годы отмечает растущую активность авиации НАТО у границ страны. Российские истребители нередко поднимаются в небо для перехвата и сопровождения военных самолетов альянса. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что НАТО проводит не только разведывательные полеты, но также и тренировки с имитацией авиаударов по территории России. Он подчеркнул, что у Москвы нет другого выбора, кроме как быть сильной и боеспособной. Шойгу заверил, что военное ведомство предпринимает все необходимые меры для этого.
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россия, b-52, ввс сша, f-16, норвегия, сша, в мире

США подали "сигнал" России в Арктике

17:32 28.05.2021 (обновлено: 19:10 28.05.2021)
 
© Фото : Royal Norwegian Air ForceАмериканские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : Royal Norwegian Air Force
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США развернули бомбардировщики B-1 на авиабазе Орланд в Норвегии, чтобы подать сигнал России. Об этом пишет портал 19fortyfive.

"Послание для Москвы было предельно ясным: американские военные могут проводить операции в стратегически важном Арктическом регионе", — говорится в статье.

Возможно, эти самолеты уже закончили свою миссию в Норвегии и вернулись домой. Однако ВВС США подтвердили свои намерения закрепиться в этом регионе, отправив туда бомбардировщики B-52 Stratofortress для совместных маневров с норвежскими истребителями F-16 Fighting Falcon. Такие же B-52 были развернуты в остальных частях Европы и Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает автор.
"Скорость, широта применения и боеготовность наших стратегических бомбардировщиков играют решающую роль в нашей способности сдерживать потенциальных противников и сигнализировать о нашей непоколебимой поддержке наших союзников и партнеров", — заявил адмирал Чарльз Ричард.
Москва в последние годы отмечает растущую активность авиации НАТО у границ страны. Российские истребители нередко поднимаются в небо для перехвата и сопровождения военных самолетов альянса. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что НАТО проводит не только разведывательные полеты, но также и тренировки с имитацией авиаударов по территории России. Он подчеркнул, что у Москвы нет другого выбора, кроме как быть сильной и боеспособной. Шойгу заверил, что военное ведомство предпринимает все необходимые меры для этого.
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