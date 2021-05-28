https://ria.ru/20210528/shtrafy-1734637858.html

Российских водителей предупредили о семи неожиданных штрафах

Российских водителей предупредили о семи неожиданных штрафах - РИА Новости, 28.05.2021

Российских водителей предупредили о семи неожиданных штрафах

Автомобильный журналист Илья Пименов перечислил семь случаев, когда водителя могут оштрафовать при движении за городом. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:28

2021-05-28T17:28

2021-05-28T19:22

россия

илья пименов

авто

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Автомобильный журналист Илья Пименов перечислил семь случаев, когда водителя могут оштрафовать при движении за городом. Первый пункт — несоответствие состава аптечки требованиям Минздрава. Так, с этого года в ней должно быть не меньше двух упаковок стерильных салфеток, двух медицинских масок, двух пар медицинских перчаток размера М и более, а также двух рулонных лейкопластырей длиной не менее 500 сантиметров."Состав аптечки не соответствует требованиям? Это нарушение, за которое полагается штраф в 500 рублей", — говорится в статье для журнала "За рулем".Такой же штраф можно получить за отсутствие знака аварийной остановки или огнетушителя. За непригодный для использования огнетушитель также полагается штраф. Исправность всех трех предметов инспектор может установить только в ходе досмотра. Второе нарушение в списке — отсутствие светоотражающего жилета в темное время суток. Его ношение обязательно, если необходимо выйти из машины ночью за городом, в противном случае придется заплатить штраф 500 рублей. Следующий пункт — отсутствие знака "Крупногабаритный груз" при перевозке длинномеров. Так, если автомобилист перевозит груз, выступающий за габариты автомобиля сзади или спереди больше чем на метр либо сбоку больше чем на 40 сантиметров, его необходимо обозначить соответствующим знаком. Причем в условиях недостаточной видимости или ночью нужно будет воспользоваться фонарем либо световозвращателем белого цвета спереди и красным фонарем или световозвращателем сзади.Четвертое нарушение — перевозка детей без детского кресла или специального устройства. За это полагается штраф в три тысячи рублей.Пятой в списке журналист назвал привычку некоторых пассажиров в жаркую погоду высовывать ноги из окна. За это водителю придется заплатить тысячу рублей."Справедливо? Вполне. Аварии происходят мгновенно, а расслабившийся пассажир(-ка) не успеет убрать из-под удара руки, ноги и прочее", — написал автор.Еще одно распространенное нарушение — перевозка домашних животных на коленях или на задней полке салона. За это придется раскошелиться на 500 рублей, однако инспектор может ограничиться и предупреждением, говорится в статье.Последний пункт — мытье машины с шампунем или другой автохимией на дачном участке."Если у вас есть соседи-недоброжелатели, они могут сообщить в Росприроднадзор. <…> Сотрудников этой службы в быту часто называют "экологами". Вот они и выпишут штраф по статье 8.3 КоАП РФ "Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами". Размер его для граждан — от 1000 до 2000 рублей", — говорится в материале. Кроме того, можно получить штраф до пяти тысяч рублей, если воду для мытья взяли из общего колодца или пруда.

https://ria.ru/20200120/1563645564.html

https://ria.ru/20210201/avto-1595422110.html

https://ria.ru/20200520/1571705272.html

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россия, илья пименов, авто, общество