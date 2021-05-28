https://ria.ru/20210528/shpakov-1734555149.html

Геннадий Шпаков: требования к военному водителю выше, чем к пилоту болида

Геннадий Шпаков: требования к военному водителю выше, чем к пилоту болида - РИА Новости, 28.05.2021

Геннадий Шпаков: требования к военному водителю выше, чем к пилоту болида

Российские военные водители, без которых невозможно представить отечественные Вооруженные силы, в субботу 29 мая отмечают свой профессиональный праздник – в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:00

2021-05-28T13:00

2021-05-28T13:08

геннадий шпаков

россия

интервью

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Российские военные водители, без которых невозможно представить отечественные Вооруженные силы, в субботу 29 мая отмечают свой профессиональный праздник – в этом году автомобильным войскам, учрежденным в нашей стране еще при императоре Николае II, исполняется 111 лет. В преддверии Дня военного автомобилиста начальник группы учебно-методического обеспечения ДПО ДОСААФ России полковник Геннадий Шпаков рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву, какими качествами должен обладать высококлассный военный водитель, о нюансах подготовки таких кадров и о том, какие перспективные автомобили может получить российская армия в будущем.– Геннадий Георгиевич, какие требования предъявляются сегодня к подготовке военных водителей?– Военный автомобилист – понятие комплексное: это и водитель, и ремонтник, и специалист по обслуживанию автомобильной техники, а также преподаватель связанных с этим дисциплин. Задача военного водителя – обеспечить безопасное и эффективное управление транспортным средством при перевозке личного состава и грузов, средств материального и технического обеспечения. Что касается личностных характеристик, предъявляемых к военным автомобилистам – такой специалист должен быть ответственным, дисциплинированным и исполнительным, уметь принимать верные решения за короткий срок, различать основные цвета, сохранять хладнокровие при различных внешних воздействиях, а также быстро переключать внимание.– Чем критерии профессионализма военного шофера отличаются от оценки мастерства водителей спортивных или обычных "гражданских" машин?– Обязанности военного водителя перекликаются с обязанностями гражданского, однако служба в Вооруженных силах сопряжена с рядом специфических моментов. Если говорить о критериях мастерства водителей спортивных и военных автомобилей, следует отметить, что те и другие эксплуатируют свои транспортные средства в экстремальных условиях, но военный автомобилист исходя из поставленных ему задач (транспортировка личного состава и вооружений в целости и сохранности) должен быть даже более профессиональным, чем пилот гоночного болида.– Как эволюционировала российская военная автотехника с советских времен до наших дней? Какие новые возможности по сравнению с автомобилями прошлых поколений есть сегодня у военных автомобилистов?– Принято считать, что автомобильные войска сформировались у нас 29 мая 1910 года, когда по решению императора Николая II в Санкт-Петербурге была создана первая учебная автомобильная рота. В 1911 году на укомплектование ее поступили автомобили марок Benz (грузовой) и Руссо-Балт С2430 (легковой). Мощный толчок к внедрению автомобилей в армию дала Первая мировая война, по итогам которой автомобили от средств подвоза личного состава и материального имущества были перепрофилированы в технику, обеспечивающую мобильность вооружений. Серьезным испытанием для службы, равно как и для всего советского народа, стала Великая Отечественная война. Воины-автомобилисты проявляли массовый героизм и мужество. Ярким примером тому явилась Ладожская ледовая трасса, связавшая осажденный Ленинград с "большой землей". Девятнадцатого ноября 1941 года военный совет Ленинградского фронта принял решение о создании военной автомобильной дороги или ледовой трассы через Ладожское озеро, и с 22 ноября она начала функционировать, две зимы без перерыва работала "дорога жизни". За это время советские военные автомобилисты совершили переезд, равный 41 миллиону километров, что больше чем 1000 полетов вокруг Земли. Бесстрашные водители под огнем вражеской артиллерии и авиации спасали от смерти десятки тысяч ленинградцев. Впервые в истории наших Вооруженных сил было осуществлено столь массовое применение транспорта в таких тяжелых условиях.В послевоенный период наша страна совершила грандиозный количественный и качественный скачок в автомобилестроении: если до ВОВ 90% автомобильного парка Вооруженных Сил СССР предназначалась для перевозки личного состава и грузов, то в 1950-х годах автомобиль превратился в средство подвижности вооружения, стал его неотъемлемой составной частью.Сегодня Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) Минобороны РФ производит замену автомобилей устаревших марок на новые образцы военной автомобильной техники. В прогнозируемый период такая техника займет в системе вооружений особое место – она будет составлять оснащение всех видов и родов войск, являться важнейшим звеном в системе материально-технического обеспечения ВС РФ.Примечательно семейство гусеничных машин, на шасси которых устанавливаются зенитно-ракетные комплексы войсковой ПВО, такие как "Тор", "Тунгуска" и "Бук". Эти транспортные средства оснащены микропроцессорными системами управления, диагностики, контроля всех агрегатов и узлов, которые позволяют в автоматическом режиме управлять работой машины и выявлять ее неисправности. Из более современных машин я хотел бы назвать автомобили семейства "Мустанг" КамАЗ-4350, КамАзЗ-5350, КамАЗ-6350, автомобиль Урал-532321, ГАЗ-233014 "Тигр", "Тайфун-К", БАЗ-6306 (брянского завода). По характеристикам подвижности, живучести, надежности новые машины соответствуют самым высоким современным требованиям.– На каком уровне, по-вашему, сегодня находится наша система подготовки военных водителей?– Центром подготовки военных водителей сегодня является ДОСААФ России – общероссийская общественно-государственная организация, целью которой является содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. ДОСААФ России осуществляет подготовку допризывной молодежи по 14 военно-учетным специальностям в объеме 24 238 человек, из них водителей – 23 577 человек.В конце периода подготовки призывник сдает экзамен и получает свидетельство об окончании автошколы ДОСААФ России, являющееся основанием для направления его в экзаменационный орган ГИБДД МВД РФ для сдачи теоретического (знание правил дорожного движения) и практического (вождение автомобиля) экзамена в условиях дорожного движения.Практический экзамен по специальности "Водитель транспортных средств" различных категорий в экзаменационных подразделениях ГИБДД достаточно сложный и включает 19 различных маневров. Получив водительское удостоверение по итогам этого экзамена гражданин призывается на службу в армии, где направляется в автомобильные войска.Программа подготовки военных автомобилистов в ДОСААФ России серьезная. Например, подготовка кандидатов в водители транспортных средств категории "С" (грузовые автомобили) составляет 244 часа (130 – теоретические занятия и 114 – практические). Помимо теоретических знаний ПДД и практических водительских навыков допризывник изучает и общевоенные дисциплины, такие как строевая и огневая подготовка, умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, военная топография и т.п. В целом я считаю, что у нас достаточно высокий уровень подготовки, соответствующий требованиям Минобороны РФ.– Какие ключевые преобразования, в том числе поступление новых машин, ждет сегодня наша армия, какие новые возможности это ей даст?– Интересный вопрос – попробую обрисовать основные предложения, которые поступают в адрес Минобороны от автомобильных предприятий. Начнем с Ульяновского автомобильного завода как с производителя самых малых армейских машин. За последнее время это предприятие разработало новый автомобиль УАЗ-2970 с дизель-электрической моторно-трансмиссионной установкой. На автомобиле с дизельным двигателем агрегатирован генератор и два тяговых электродвигателя. Совместно с МАМИ (Московский автомеханический институт – ред.) создан совершенно новый модульный кузов командирского автомобиля с возможностью скрытого бронирования, который при желании может быть установлен на шасси УАЗ-2970.Другой "старожил" отрасли – Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) ведет сразу несколько проектов. В первую очередь речь идет о семействе автомобилей "Садко". В настоящее время ведутся разработки по установке на эти машины дизельного двигателя производства Ярославского моторного завода и увеличению прицепной нагрузки на автомобиль до трех тонн. Есть у ГАЗ и совершенно новое семейство автомобилей с модульной конструкцией кузова, которые поступают в силовые структуры. Речь идет о машинах "Каратель" грузоподъемностью одна, две и пять тонн. Эти автомобили, созданные по заказу Минобороны РФ по принципу "двойного применения", могут быть использованы как в военной, так и в гражданской версии. В эту линейку входят легковые (командирские) автомобили и шасси с колесными формулами 4х4 и 6х6 под монтаж вооружения или специального оборудования.Работает над новым поколением военных автомобилей и Уральский автозавод (УралАЗ), они должны заменить собой все типы внедорожных автомобилей, выпускаемых в Миассе: с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 и 10х10. Для этого семейства разработана новая унифицированная панельно-каркасная кабина, которая может быть применена на автомобилях как капотной, так и бескапотной компоновки. Эта кабина создана с расчетом установки как скрытого, так и навесного бронирования.Не могу обойти вниманием всемирно известный автогигант – КамАЗ. Широко известны их броневики семейства "Тайфун", расширение модельного ряда которого непрерывно ведется конструкторами в Набережных Челнах. Однако это не все, большие надежды камский завод возлагает на совместную с МГТУ имени Баумана разработку – бронеавтомобиль КамАЗ-43269 "Выстрел", предназначенный для сопровождения колонн, патрулирования в зонах вооруженных конфликтов, перевозки личного состава или даже для монтажа некоторых образцов вооружения. Основное преимущество "Выстрела" по сравнению с бронетранспортерами – меньшая стоимость и намного больший ресурс эксплуатации агрегатов. В дальнейшем камские автостроители планируют расширить семейство "Выстрелов" путем создания трех- и четырехосных бронеавтомобилей этого типа, а также создать совершенно новое единое унифицированное семейство армейских многоцелевых автомобилей грузоподъемностью от 4 до 15 тонн.И все это – только "верхушка айсберга". Предложений для наших Вооруженных сил от российского автопрома поступает очень много, за ограниченное время интервью все и не расскажешь.Пользуясь возможностью, хочу поздравить наших ветеранов автомобильных войск, военных автомобилистов, находящихся на боевом дежурстве, их родных и близких, с профессиональным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в боевой подготовке, оптимизма и мирного неба над головой.

https://ria.ru/20210415/rszo-1728336251.html

https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html

https://ria.ru/20190904/1558212594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий шпаков, россия, интервью