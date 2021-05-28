https://ria.ru/20210528/shkaf-1734599273.html

В правительстве Крыма объяснили видео с "человеком в шкафу"

В правительстве Крыма объяснили видео с "человеком в шкафу" - РИА Новости, 28.05.2021

В правительстве Крыма объяснили видео с "человеком в шкафу"

В пресс-службе Министерства транспорта Крыма прокомментировали видео с "вылезающим из шкафа" человеком во время совещания по видеосвязи. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:57

2021-05-28T14:57

2021-05-28T16:41

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. В пресс-службе Министерства транспорта Крыма прокомментировали видео с "вылезающим из шкафа" человеком во время совещания по видеосвязи.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появился фрагмент с совещания по реализации инфраструктурных проектов на полуострове. Проводил его глава республики Сергей Аксенов. Во время доклада по видео-конференц-связи министра транспорта республики Евгения Исакова на заднем плане неизвестный человек появляется из якобы шкафа-купе."Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет", — сказали РИА Новости в пресс-службе и предоставили фото интерьера комнаты, откуда чиновники подключались к онлайн-совещанию.При этом собеседник агентства подчеркнула, что человек, который появляется на видео, является первым заместителем Службы автомобильных дорог Крыма. Как отметили в министерстве, он тоже должен был участвовать в обсуждении, поскольку затрагивались и его профильные темы.

https://ria.ru/20210525/krym-1733903914.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), республика крым, общество