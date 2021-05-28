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https://ria.ru/20210528/shizofreniya-1734630694.html
У напавшего на сотрудницу полиции во Франции была шизофрения
У напавшего на сотрудницу полиции во Франции была шизофрения - РИА Новости, 28.05.2021
У напавшего на сотрудницу полиции во Франции была шизофрения
Напавший на сотрудницу полиции во французском Нанте страдал тяжелой формой шизофрении и был осуждён за радикализацию, подтвердил глава МВД Франции Жеральд... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:07
2021-05-28T17:26
жеральд дарманен
нант
в мире
министерство внутренних дел франции
франция
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Напавший на сотрудницу полиции во французском Нанте страдал тяжелой формой шизофрении и был осуждён за радикализацию, подтвердил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Этот человек был французом, он родился во Франции, ему было 40 лет. Он сидел в тюрьме, в 2016 году он был снова осуждён за строгое исповедование ислама и радикализацию....Ему также диагностировали тяжелую форму шизофрении", - сообщил Дарманен, прибывший к месту нападения.Он также сообщил, что жизнь пострадавшей сотрудницы полиции вне опасности, "она выживет".В ответ на вопрос о том, был ли это теракт, он ответил, что это определят органы юстиции.В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Пострадавшая получила серьезные ранения.Инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Полиция предупредила жителей о возможной опасности. На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.Позднее злоумышленник был задержан, в перестрелке с полицией он получил серьёзные ранения. В результате полученных травм он скончался.
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Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую
Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую
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жеральд дарманен, нант, в мире, министерство внутренних дел франции, франция

У напавшего на сотрудницу полиции во Франции была шизофрения

17:07 28.05.2021 (обновлено: 17:26 28.05.2021)
 
© AFP 2021 / Loic VenanceСотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейскую в городе Нант, Франция
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейскую в городе Нант, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AFP 2021 / Loic Venance
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Напавший на сотрудницу полиции во французском Нанте страдал тяжелой формой шизофрении и был осуждён за радикализацию, подтвердил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Этот человек был французом, он родился во Франции, ему было 40 лет. Он сидел в тюрьме, в 2016 году он был снова осуждён за строгое исповедование ислама и радикализацию....Ему также диагностировали тяжелую форму шизофрении", - сообщил Дарманен, прибывший к месту нападения.
Он также сообщил, что жизнь пострадавшей сотрудницы полиции вне опасности, "она выживет".
В ответ на вопрос о том, был ли это теракт, он ответил, что это определят органы юстиции.
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейскую в городе Нант, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 15:04
СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на сотрудницу полиции в Нанте
В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Пострадавшая получила серьезные ранения.
Инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Полиция предупредила жителей о возможной опасности. На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.
Позднее злоумышленник был задержан, в перестрелке с полицией он получил серьёзные ранения. В результате полученных травм он скончался.
 
Жеральд ДарманенНантВ миреМинистерство внутренних дел ФранцииФранция
 
 
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