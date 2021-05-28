https://ria.ru/20210528/sertifikat-1734592309.html

В Греции показали Европейский цифровой сертификат по COVID-19

В Греции показали Европейский цифровой сертификат по COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021

В Греции показали Европейский цифровой сертификат по COVID-19

Презентация Европейского цифрового сертификата COVID (EU Digital COVID Certificate) прошла в Греции, на ней присутствовали премьер-министр Греции Кириакос... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:27

2021-05-28T14:27

2021-05-28T14:27

туризм

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АФИНЫ, 28 мая – РИА Новости. Презентация Европейского цифрового сертификата COVID (EU Digital COVID Certificate) прошла в Греции, на ней присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Европейского совета Шарля Мишеля и вице-президента Европейской комиссии Маргаритис Схинас.Документ призван облегчить путешествия по Европейскому союзу. Сертификат был разработан по предложению премьера Греции, направленного 12 января главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ввести его на европейском уровне планируется с 1 июля.Греция стала первой страной ЕС, представившей сертификат."Это один из крупнейших межоперационных проектов в ЕС", - заявил госминистр и министр цифрового правительства Кириакос Пиерракакис, представляя проект. По его словам, "ЕС реализует предложение премьер-министра, активируя инструмент для облегчения жизни граждан и безопасного возвращения к повседневной жизни".Он отметил, что график внедрения был чрезвычайно плотным. "Нам пришлось переместиться в сложный ландшафт различных реестров внутри государств-членов, по всему ЕС, а также в базы данных и услуг. Мы могли бы описать это как цифровую хореографию", - сказал министр.Министр остановился на гарантиях безопасности и защиты персональных данных, предлагаемых системой. В то же время он отметил, что Греция облегчит иностранным посетителям дополнительную цифровую услугу. "Мы сможем выдать греческий цифровой сертификат для туристов, если они пройдут тест в Греции", - сказал он, отметив, что это значительно упростит процесс возвращения путешественников в их страны.Сертификат будет включать только основную информацию, такую как имя, дата рождения и дата выдачи, а также информацию о вакцине, которую получил путешественник, или о диагностическом тесте, который он прошел, или о перенесенном заболевании и выздоровлении."Европейский цифровой сертификат COVID облегчит путешествия по Европейскому союзу с безопасностью и уважением к личным данным граждан. Сертификат будет действителен во всех государствах-членах ЕС и позволит властям каждой страны подтвердить, что путешественник либо был вакцинирован против коронавируса, либо недавно дал отрицательный результат теста, либо выздоровел от COVID", - сообщила пресс-служба правительства Греции.Выдача сертификата, который будет доступен в цифровом и бумажном формате, будет производиться бесплатно через портал gov.gr. Каждый гражданин сможет подключиться к онлайн-сервису с паролями в информслужбе Taxisnet или со своим полисом медицинского страхования.Европейский цифровой сертификат COVID внедряется в стране компаниями EDYTE и IDIKA при участии Генсекретариата информационных систем государственного управления."Эта инициатива - лучший пример европейского сотрудничества. Но, прежде всего, это напомнило нам, что Европа может быть инкубатором идей, инноваций и решений, которые могут привести к изменениям в быстро меняющемся мире", - сказал Мицотакис."Теперь, когда у нас есть правовая база, мы, Греция, готовы начать использовать этот цифровой сертификат до 1 июля. И мы призываем все государства-члены придерживаться графика, чтобы избежать сложных двусторонних связей, которые мы могли бы установить, если бы у нас не было доступа к этому цифровому инструменту", - сказал премьер-министр.Мицотакис заявил, что цель введения сертификата - не разделять граждан. "Европейский цифровой сертификат - это ни что иное, как скоростная дорога. Это значительно упростит путешествие, особенно летом. Сертификат очень важен для Греции, как туристической страны, но также и для всех государств-членов, потому что мы хотим восстановить свободу передвижения", - сказал он.Шарль Мишель поздравил Мицотакиса, отметив, что сертификат является "большим достижением", и сказал, что он "очень горд" находиться в Греции на его презентации, учитывая важность, которую он будет иметь для жизни европейских граждан.Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сказал, что в январе в эту идею мало кто верил. "Ясно, что сертификат становится реальностью, и мы прошли долгий путь, так как в начале процесса, в январе, мало кто верил в эту идею, и был сильный скептицизм по поводу того, сможет ли Европа достичь такого результата. Я очень рад, что нам удалось достичь этого великого европейского соглашения", - сказал Схинас.

https://ria.ru/20210528/turizm-1734584875.html

https://ria.ru/20210528/kipr-1734547917.html

https://ria.ru/20210527/vizy-1734408091.html

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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, шарль мишель, маргаритис схинас, новости - туризм, еврокомиссия, европейский совет, греция, в мире