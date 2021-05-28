https://ria.ru/20210528/serdtse-1734516772.html

Военные врачи спасли россиянина с "каменным" сердцем

Военные врачи спасли россиянина с "каменным" сердцем - РИА Новости, 28.05.2021

Военные врачи спасли россиянина с "каменным" сердцем

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели 37-летнему россиянину уникальную операцию по вызволению сердца из... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T03:10

2021-05-28T03:10

2021-05-28T05:06

александр лищук

россия

центральный военный клинический госпиталь имени вишневского

общество

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели 37-летнему россиянину уникальную операцию по вызволению сердца из "панциря", образованного кальциевыми и известняковыми отложениями, рассказал РИА Новости начальник кардиохирургического центра госпиталя, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Лищук.По его словам, сердце пациента превратилось в камень всего за полгода после воспалительного процесса, во время которого воспаленная ткань начала замещаться известью и кальцием. К моменту поступления в госпиталь у пациента был раздут живот, ноги отекли, сердце не справлялось с перекачкой крови по организму. "Все в отеках. Панцирь сжимал сердце. Еще немного и больной ушел бы из жизни", - рассказал врач.Удаление "скорлупы" заняло у врачей пять часов. В настоящее время пациент поправляется и готовится к выписке.С "панцирным сердцем" Лищук, по его словам, столкнулся во второй раз за многолетнюю карьеру. В прошлый раз вызволять сердце из каменных застенок ему приходилось 30 лет назад.

https://rsport.ria.ru/20210527/serdtse-1734337533.html

россия

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александр лищук, россия, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, общество