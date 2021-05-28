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Военные врачи спасли россиянина с "каменным" сердцем
Военные врачи спасли россиянина с "каменным" сердцем - РИА Новости, 28.05.2021
Военные врачи спасли россиянина с "каменным" сердцем
Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели 37-летнему россиянину уникальную операцию по вызволению сердца из... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T03:10
2021-05-28T05:06
александр лищук
россия
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
общество
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели 37-летнему россиянину уникальную операцию по вызволению сердца из "панциря", образованного кальциевыми и известняковыми отложениями, рассказал РИА Новости начальник кардиохирургического центра госпиталя, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Лищук.По его словам, сердце пациента превратилось в камень всего за полгода после воспалительного процесса, во время которого воспаленная ткань начала замещаться известью и кальцием. К моменту поступления в госпиталь у пациента был раздут живот, ноги отекли, сердце не справлялось с перекачкой крови по организму. "Все в отеках. Панцирь сжимал сердце. Еще немного и больной ушел бы из жизни", - рассказал врач.Удаление "скорлупы" заняло у врачей пять часов. В настоящее время пациент поправляется и готовится к выписке.С "панцирным сердцем" Лищук, по его словам, столкнулся во второй раз за многолетнюю карьеру. В прошлый раз вызволять сердце из каменных застенок ему приходилось 30 лет назад.
https://rsport.ria.ru/20210527/serdtse-1734337533.html
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александр лищук, россия, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, общество

Военные врачи спасли россиянина с "каменным" сердцем

03:10 28.05.2021 (обновлено: 05:06 28.05.2021)
 
© Depositphotos / CLIPAREAСердце
Сердце - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Depositphotos / CLIPAREA
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели 37-летнему россиянину уникальную операцию по вызволению сердца из "панциря", образованного кальциевыми и известняковыми отложениями, рассказал РИА Новости начальник кардиохирургического центра госпиталя, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Лищук.
"Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу. Приходилось молоточком стучать по сердцу и очень аккуратно по миллиметру отделять кусочек за кусочком", - рассказал врач.
По его словам, сердце пациента превратилось в камень всего за полгода после воспалительного процесса, во время которого воспаленная ткань начала замещаться известью и кальцием. К моменту поступления в госпиталь у пациента был раздут живот, ноги отекли, сердце не справлялось с перекачкой крови по организму. "Все в отеках. Панцирь сжимал сердце. Еще немного и больной ушел бы из жизни", - рассказал врач.
Удаление "скорлупы" заняло у врачей пять часов. В настоящее время пациент поправляется и готовится к выписке.
С "панцирным сердцем" Лищук, по его словам, столкнулся во второй раз за многолетнюю карьеру. В прошлый раз вызволять сердце из каменных застенок ему приходилось 30 лет назад.
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Александр ЛищукРоссияЦентральный военный клинический госпиталь имени ВишневскогоОбщество
 
 
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