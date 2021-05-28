Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки "Спутника V"
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкЖители Белграда во время вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V
БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленную в страну из России, сообщила администрация Вучича.
"Президент Вучич принял сегодня посла Боцан-Харченко и поблагодарил за доставку новой партии вакцины "Спутник V", которая сразу включается в процесс вакцинации в нашей стране", - говорится в сообщении. При этом Вучич не уточнил дату прибытия партии.
Президент Сербии и российский посол также обсудили международное взаимодействие Москвы и Белграда, ситуацию в балканском регионе, переговоры сербского руководства и косовоалбанских властей под эгидой ЕС и сотрудничество России и Сербии и в инфраструктурных и энергетических проектах.
В середине Боцан-Харченко заявил РИА Новости, что договоренности с Сербией по поставкам вакцины "Спутник V" будут выполняться, поставки уже пошли и будут поэтапно продолжаться.
В настоящее время в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" ожидается начало массового расфасовывания вакцины "Спутник V", а до конца года и развертывание полного цикла производства российского средства иммунизации.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.