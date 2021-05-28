https://ria.ru/20210528/serbiya-1734604469.html

Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки "Спутника V"

Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки "Спутника V" - РИА Новости, 28.05.2021

Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки "Спутника V"

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленную в страну из... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:25

2021-05-28T15:25

2021-05-28T15:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

александр боцан-харченко

александр вучич

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленную в страну из России, сообщила администрация Вучича."Президент Вучич принял сегодня посла Боцан-Харченко и поблагодарил за доставку новой партии вакцины "Спутник V", которая сразу включается в процесс вакцинации в нашей стране", - говорится в сообщении. При этом Вучич не уточнил дату прибытия партии.Президент Сербии и российский посол также обсудили международное взаимодействие Москвы и Белграда, ситуацию в балканском регионе, переговоры сербского руководства и косовоалбанских властей под эгидой ЕС и сотрудничество России и Сербии и в инфраструктурных и энергетических проектах.В середине Боцан-Харченко заявил РИА Новости, что договоренности с Сербией по поставкам вакцины "Спутник V" будут выполняться, поставки уже пошли и будут поэтапно продолжаться.В настоящее время в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" ожидается начало массового расфасовывания вакцины "Спутник V", а до конца года и развертывание полного цикла производства российского средства иммунизации.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210528/serbiya-1734553199.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, сербия, в мире