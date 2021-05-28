https://ria.ru/20210528/sekta-1734571474.html

В епархии заявили об угрозе секты старца Иоанникия

В епархии заявили об угрозе секты старца Иоанникия - РИА Новости, 28.05.2021

В епархии заявили об угрозе секты старца Иоанникия

Община в селе Чихачево Ивановской области, где, по данным следствия, насильно удерживали людей, продолжает действовать, там совершаются "богослужения",... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:47

2021-05-28T12:47

2021-05-28T12:53

религия и мировоззрение

россия

евгений марченко

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

ивановская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598218150_0:241:2048:1393_1920x0_80_0_0_684873a2117e671b9617bb63bf6a63e9.jpg

РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Община в селе Чихачево Ивановской области, где, по данным следствия, насильно удерживали людей, продолжает действовать, там совершаются "богослужения", имитирующие православные таинства и обряды, сообщается на сайте Кинешемской епархии.В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ."Кинешемское епархиальное управление информирует о том, что в селе Чихачево продолжается совершение "богослужений", имитирующих православные таинства и обряды. Совершается это подобие богослужений запрещенными в священнослужении схиархимандритом Иоанникием (Ефименко) и иеромонахом Сергием (Режмеритой), а также лишенным священного сана монахом Петром (Рубаном) в здании, построенном в стиле храмовой архитектуры, расположенном на частной территории. Данные обряды являются неканоничными и безблагодатными, а принимающие в них участие миряне вовлекаются вышеуказанными лицами в кощунство и церковный раскол", - сообщает Кинешемская епархии.В СУСК РФ по Ивановской области РИА Новости уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html

https://ria.ru/20210527/monastyr-1734381538.html

россия

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений марченко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, ивановская область