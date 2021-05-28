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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210528/sekta-1734571474.html
В епархии заявили об угрозе секты старца Иоанникия
В епархии заявили об угрозе секты старца Иоанникия - РИА Новости, 28.05.2021
В епархии заявили об угрозе секты старца Иоанникия
Община в селе Чихачево Ивановской области, где, по данным следствия, насильно удерживали людей, продолжает действовать, там совершаются "богослужения",... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:47
2021-05-28T12:53
религия и мировоззрение
россия
евгений марченко
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Община в селе Чихачево Ивановской области, где, по данным следствия, насильно удерживали людей, продолжает действовать, там совершаются "богослужения", имитирующие православные таинства и обряды, сообщается на сайте Кинешемской епархии.В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ."Кинешемское епархиальное управление информирует о том, что в селе Чихачево продолжается совершение "богослужений", имитирующих православные таинства и обряды. Совершается это подобие богослужений запрещенными в священнослужении схиархимандритом Иоанникием (Ефименко) и иеромонахом Сергием (Режмеритой), а также лишенным священного сана монахом Петром (Рубаном) в здании, построенном в стиле храмовой архитектуры, расположенном на частной территории. Данные обряды являются неканоничными и безблагодатными, а принимающие в них участие миряне вовлекаются вышеуказанными лицами в кощунство и церковный раскол", - сообщает Кинешемская епархии.В СУСК РФ по Ивановской области РИА Новости уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html
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россия, евгений марченко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, ивановская область

В епархии заявили об угрозе секты старца Иоанникия

12:47 28.05.2021 (обновлено: 12:53 28.05.2021)
 
© Фото : группа "чихачево †схиархимандрит о.Иоанникий†" в VKНастоятель Никольского прихода в Ивановской области Иоанникий
Настоятель Никольского прихода в Ивановской области Иоанникий - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : группа "чихачево †схиархимандрит о.Иоанникий†" в VK
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Община в селе Чихачево Ивановской области, где, по данным следствия, насильно удерживали людей, продолжает действовать, там совершаются "богослужения", имитирующие православные таинства и обряды, сообщается на сайте Кинешемской епархии.
В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ.
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"Мы — последний оплот России!" Что скрывает секта старца Иоанникия
"Кинешемское епархиальное управление информирует о том, что в селе Чихачево продолжается совершение "богослужений", имитирующих православные таинства и обряды. Совершается это подобие богослужений запрещенными в священнослужении схиархимандритом Иоанникием (Ефименко) и иеромонахом Сергием (Режмеритой), а также лишенным священного сана монахом Петром (Рубаном) в здании, построенном в стиле храмовой архитектуры, расположенном на частной территории. Данные обряды являются неканоничными и безблагодатными, а принимающие в них участие миряне вовлекаются вышеуказанными лицами в кощунство и церковный раскол", - сообщает Кинешемская епархии.
В СУСК РФ по Ивановской области РИА Новости уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
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