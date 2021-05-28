https://ria.ru/20210528/sapega-1734631657.html
Адвокат Сапеги опротестовал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание
Адвокат Сапеги опротестовал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание - РИА Новости, 28.05.2021
Адвокат Сапеги опротестовал отказ суда удовлетворить жалобу на задержание
Защита задержанной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги обжаловала отказ минского суда удовлетворить жалобу на ее задержание, сообщил в пятницу один из ее... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:10
2021-05-28T17:10
2021-05-28T17:51
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Защита задержанной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги обжаловала отказ минского суда удовлетворить жалобу на ее задержание, сообщил в пятницу один из ее адвокатов Александр Филанович.Ранее Филанович сообщил, что суд Партизанского района Минска на заседании в пятницу не удовлетворил жалобу на задержание Сапеги."Адвокатом подана жалоба на постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на задержание. По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок", - говорится в комментарии Филановича журналистам.Позже Филанович уточнил, что жалоба будет рассмотрена в Минском городском суде в 12.00 (совпадает с мск) 31 мая.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210528/advokat-1734626059.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/protasevich-1734501054.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире
МИНСК, 28 мая - РИА Новости.
Защита задержанной в Белоруссии
гражданки РФ Софьи Сапеги
обжаловала отказ минского суда удовлетворить жалобу на ее задержание, сообщил в пятницу один из ее адвокатов Александр Филанович.
Ранее Филанович сообщил, что суд Партизанского района Минска
на заседании в пятницу не удовлетворил жалобу на задержание Сапеги.
"Адвокатом подана жалоба на постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на задержание. По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок", - говорится в комментарии Филановича журналистам.
Позже Филанович уточнил, что жалоба будет рассмотрена в Минском городском суде в 12.00 (совпадает с мск) 31 мая.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram
-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.