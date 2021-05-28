https://ria.ru/20210528/sapega-1734591585.html

Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу

Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу - РИА Новости, 28.05.2021

Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу

Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил, что задержанной россиянке Софье Сапеге оказывается консульская поддержка, в компетенцию белорусских властей... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:23

2021-05-28T14:23

2021-05-28T14:54

ryanair

евгений лукьянов

дмитрий песков

белоруссия

вильнюс

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

минск

в мире

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил, что задержанной россиянке Софье Сапеге оказывается консульская поддержка, в компетенцию белорусских властей посольство не вмешивается."Моя задача - обеспечить наши обязательства по консульский поддержке гражданке России, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку", - сказал журналистам Лукьянов.Консул посетил задержанную россиянку Софью Сапегу в следственном изоляторе, на следующей неделе состоится ещё один визит, посольство находится в контакте с родителями девушки, сообщил посол."Наш консул был у неё, как вы знаете, просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера... На следующей неделе консул будет опять её навещать. Мы в контакте с родителями, и с отцом, и с новой семьёй, с отчимом и матерью", - сказал он.От Софьи Сапеги жалоб на условия содержания в следственном изоляторе в Минске не поступало, сообщил Евгений Лукьянов.Российский посол заявил о проблемах с доступом адвоката к Софье Сапеге, по его словам, это связано с особенностями следственного изолятора."Там есть до сих пор проблемы с доступом адвоката, но это местный адвокат, и объяснение там связано с некой логистикой того изолятора, где она содержится. Там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи, и извините уже за банальность, там очередь. Но я понимаю так, что власти Белоруссии сделают все необходимое. Это обычная практика. Консульские конвенции работают 24 часа в сутки", - сказал Лукьянов журналистам.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега.По информации российского МИД, россиянка подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ране заявил, что Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sapega-1733920360.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sapega-1734584604.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/sapega-1734428383.html

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ryanair, евгений лукьянов, дмитрий песков, белоруссия, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, минск, в мире