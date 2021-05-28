https://ria.ru/20210528/sapega-1734591585.html
Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу
Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу - РИА Новости, 28.05.2021
Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу
Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил, что задержанной россиянке Софье Сапеге оказывается консульская поддержка, в компетенцию белорусских властей... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:23
2021-05-28T14:23
2021-05-28T14:54
ryanair
евгений лукьянов
дмитрий песков
белоруссия
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733976873_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_19e4c1c1cc354e24ba44133707951403.jpg
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил, что задержанной россиянке Софье Сапеге оказывается консульская поддержка, в компетенцию белорусских властей посольство не вмешивается."Моя задача - обеспечить наши обязательства по консульский поддержке гражданке России, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку", - сказал журналистам Лукьянов.Консул посетил задержанную россиянку Софью Сапегу в следственном изоляторе, на следующей неделе состоится ещё один визит, посольство находится в контакте с родителями девушки, сообщил посол."Наш консул был у неё, как вы знаете, просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера... На следующей неделе консул будет опять её навещать. Мы в контакте с родителями, и с отцом, и с новой семьёй, с отчимом и матерью", - сказал он.От Софьи Сапеги жалоб на условия содержания в следственном изоляторе в Минске не поступало, сообщил Евгений Лукьянов.Российский посол заявил о проблемах с доступом адвоката к Софье Сапеге, по его словам, это связано с особенностями следственного изолятора."Там есть до сих пор проблемы с доступом адвоката, но это местный адвокат, и объяснение там связано с некой логистикой того изолятора, где она содержится. Там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи, и извините уже за банальность, там очередь. Но я понимаю так, что власти Белоруссии сделают все необходимое. Это обычная практика. Консульские конвенции работают 24 часа в сутки", - сказал Лукьянов журналистам.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега.По информации российского МИД, россиянка подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ране заявил, что Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sapega-1733920360.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sapega-1734584604.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/sapega-1734428383.html
белоруссия
вильнюс
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733923330_0:292:1175:1173_1920x0_80_0_0_7d0b53994b649f3e9fc5867b5d5ed46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ryanair, евгений лукьянов, дмитрий песков, белоруссия, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, минск, в мире
МИНСК, 28 мая - РИА Новости.
Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов
заявил, что задержанной россиянке Софье Сапеге оказывается консульская поддержка, в компетенцию белорусских властей посольство не вмешивается.
"Моя задача - обеспечить наши обязательства по консульский поддержке гражданке России
, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку", - сказал журналистам Лукьянов.
Консул посетил задержанную россиянку Софью Сапегу в следственном изоляторе, на следующей неделе состоится ещё один визит, посольство находится в контакте с родителями девушки, сообщил посол.
"Наш консул был у неё, как вы знаете, просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера... На следующей неделе консул будет опять её навещать. Мы в контакте с родителями, и с отцом, и с новой семьёй, с отчимом и матерью", - сказал он.
От Софьи Сапеги жалоб на условия содержания в следственном изоляторе в Минске
не поступало, сообщил Евгений Лукьянов.
Российский посол заявил о проблемах с доступом адвоката к Софье Сапеге, по его словам, это связано с особенностями следственного изолятора.
"Там есть до сих пор проблемы с доступом адвоката, но это местный адвокат, и объяснение там связано с некой логистикой того изолятора, где она содержится. Там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи, и извините уже за банальность, там очередь. Но я понимаю так, что власти Белоруссии сделают все необходимое. Это обычная практика. Консульские конвенции работают 24 часа в сутки", - сказал Лукьянов журналистам.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram
-канала Nexta, признанного в Белоруссии
экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега.
По информации российского МИД, россиянка подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ране заявил, что Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки.