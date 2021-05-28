Адвокат Сапеги до сих пор не смог посетить ее в СИЗО
12:54 28.05.2021 (обновлено: 12:58 28.05.2021)
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что защита до сих пор не смогла ее посетить в СИЗО Минска, по его словам, она чувствует себя нормально.
Ранее в пятницу помощник председателя суда Партизанского района Минска Ирина Кожедуб заявила, что суд приступает к рассмотрению жалобы на задержание Сапеги, заседание пройдет в закрытом режиме. По ее словам, заседание было запланировано на 12.30 (совпадает с мск).
"К сожалению, до сих пор адвокат не смог посетить", - рассказал Филанович у здания суда журналистам, видео с ответами адвоката приводит Sputnik Беларусь.
Как отметил адвокат, по последней информации, Сапега чувствует себя нормально. На вопрос журналистов "на что рассчитывать?" Филанович отметил, что сначала надо изучить материалы дела. "Надо сначала изучить материалы дела, сейчас я изучу материалы. Тогда какую-то позицию в суде будем формировать", - отметил адвокат.
По его словам, привезут ли Сапегу на заседание, решат в суде.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.