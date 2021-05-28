https://ria.ru/20210528/sapega-1734574056.html

Адвокат Сапеги до сих пор не смог посетить ее в СИЗО

Адвокат Сапеги до сих пор не смог посетить ее в СИЗО - РИА Новости, 28.05.2021

Адвокат Сапеги до сих пор не смог посетить ее в СИЗО

Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что защита до сих пор не смогла ее посетить в СИЗО Минска, по его... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:54

2021-05-28T12:54

2021-05-28T12:58

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733976782_0:0:1302:732_1920x0_80_0_0_a4272f10f5c198935937de8935b07800.jpg

МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что защита до сих пор не смогла ее посетить в СИЗО Минска, по его словам, она чувствует себя нормально.Ранее в пятницу помощник председателя суда Партизанского района Минска Ирина Кожедуб заявила, что суд приступает к рассмотрению жалобы на задержание Сапеги, заседание пройдет в закрытом режиме. По ее словам, заседание было запланировано на 12.30 (совпадает с мск).Как отметил адвокат, по последней информации, Сапега чувствует себя нормально. На вопрос журналистов "на что рассчитывать?" Филанович отметил, что сначала надо изучить материалы дела. "Надо сначала изучить материалы дела, сейчас я изучу материалы. Тогда какую-то позицию в суде будем формировать", - отметил адвокат.По его словам, привезут ли Сапегу на заседание, решат в суде.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210527/lavrov-1734440502.html

https://ria.ru/20210527/sapega-1734406589.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, минск, белоруссия, в мире