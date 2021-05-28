https://ria.ru/20210528/samolet-1734566497.html

Песков прокомментировал ситуацию с самолетами, облетающими Белоруссию

Песков прокомментировал ситуацию с самолетами, облетающими Белоруссию - РИА Новости, 28.05.2021

Песков прокомментировал ситуацию с самолетами, облетающими Белоруссию

В Кремле не видят повода для разногласий с Евросоюзом из-за перебоев с рейсами авиакомпаний, облетающих территорию Белоруссии, заявил журналистам... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:34

2021-05-28T12:34

2021-05-28T15:21

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

евросоюз

дмитрий песков

москва

белоруссия

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Кремле не видят повода для разногласий с Евросоюзом из-за перебоев с рейсами авиакомпаний, облетающих территорию Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.После инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования. Накануне Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрутов в обход Белоруссии. Как уточнили в Росавиации, из-за роста общего количества запросов от перевозчиков возможно увеличение времени выдачи разрешений на полеты.Песков убежден, что российские "авиационные власти дадут необходимое разъяснение, но это технические моменты". По его словам, при работе уже согласованной системы "существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны". При этом лайнер не может влететь на территорию государства в любом месте: есть специальные "точки и эшелоны". Он добавил, что речь идет о большом трафике и об обеспечении авиабезопасности.Он назвал ситуацию экстраординарной, отметив, что сейчас авиавласти работают напряженно.Как сказал Песков, в этом случае нет "никакого повода для очередных проблем", в том числе в отношениях Москвы и Брюсселя.Он заметил, что технические проблемы спровоцировала не Россией, поэтому вряд ли сейчас нужно говорить о том, что будут очередные сложности с Москвой.Инцидент с RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали и его спутницу — гражданку России Софию Сапегу, ее арестовали на два месяца.После этого Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска. Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734557910.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/maas-1734385829.html

россия

москва

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, евросоюз, дмитрий песков, москва, белоруссия, общество