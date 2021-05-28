https://ria.ru/20210528/samolet-1734541323.html

ФБР начало расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске

ФБР начало расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске - РИА Новости, 28.05.2021

ФБР начало расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске

Американцы занимаются изучением инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу криминальной... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:42

2021-05-28T10:42

2021-05-28T12:25

софия сапега

роман протасевич

telegram (приложение)

белоруссия

вильнюс

ryanair

польша

задержание основателя telegram-канала nexta

фбр

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американцы занимаются изучением инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу криминальной полиции Литвы Роландаса Кишкиса."Помимо Польши, которая начала собственное досудебное расследование, у нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование", — рассказал он.Ранее стало известно, что Варшава также ведет следствие: лайнер принадлежит зарегистрированной в республике дочерней компании лоукостера Ryanair, а на борту находились граждане Польши.Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. В нем летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним на борту находилась и россиянка София Сапега.Западные страны раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС и рекомендовал европейским операторам не пользоваться воздушным пространством республики.Минск заявил, что сообщение о минировании лайнера поступило на электронную почту аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес команды.

https://ria.ru/20210527/pismo-1734455540.html

https://ria.ru/20210527/pismo-1734511050.html

https://ria.ru/20210527/reysy-1734505782.html

белоруссия

вильнюс

польша

сша

литва

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софия сапега, роман протасевич, telegram (приложение), белоруссия, вильнюс, ryanair, польша, задержание основателя telegram-канала nexta, фбр, сша, литва, в мире