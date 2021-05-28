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https://ria.ru/20210528/samolet-1734514789.html
Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету - РИА Новости, 28.05.2021
Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, выступивших с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T01:38
2021-05-28T02:08
задержание основателя telegram-канала nexta
белоруссия
в мире
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ООН, 28 мая – РИА Новости. Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, выступивших с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair, заявил РИА Новости глава постпредства Валентин Рыбаков.Нота протеста направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии после того, как в среду Франция, Ирландия и Эстония инициировали закрытое обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг посадки самолета в Минске. По его итогам восемь стран, которым теперь Минск выразил протест, сделали заявление. В нем утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен по выдуманным причинам. Кроме того, авторы заявления призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.Постпред назвал непозволительным обнародование любых заявлений "до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), которые имеют право такие расследования проводить".В четверг Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.Инцидент с RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.После этого Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска. Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/icao-1734508565.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, в мире

Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету

01:38 28.05.2021 (обновлено: 02:08 28.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ООН, 28 мая – РИА Новости. Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, выступивших с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair, заявил РИА Новости глава постпредства Валентин Рыбаков.
Нота протеста направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии после того, как в среду Франция, Ирландия и Эстония инициировали закрытое обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг посадки самолета в Минске. По его итогам восемь стран, которым теперь Минск выразил протест, сделали заявление. В нем утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен по выдуманным причинам. Кроме того, авторы заявления призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.
"В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН", - заявил Рыбаков.
Постпред назвал непозволительным обнародование любых заявлений "до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), которые имеют право такие расследования проводить".
Сотрудник национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 22:38В мире
ICAO решила расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
В четверг Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.

Инцидент с Ryanair

Самолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
После этого Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска. Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 20:16
Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 23:38
Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
 
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