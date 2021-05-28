https://ria.ru/20210528/samogon-1734517880.html

В России предложили ввести пошлину на импорт самогонных аппаратов

В России предложили ввести пошлину на импорт самогонных аппаратов - РИА Новости, 28.05.2021

В России предложили ввести пошлину на импорт самогонных аппаратов

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обсуждает с Росалкогольрегулированием установление пошлины на импорт в Россию самогонных аппаратов,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T04:10

2021-05-28T04:10

2021-05-28T04:10

россия

борис титов

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обсуждает с Росалкогольрегулированием установление пошлины на импорт в Россию самогонных аппаратов, произведенных в других странах, сообщили РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.Общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев (он также возглавляет СПАП) подготовил доклад для президента РФ о состоянии российского рынка подакцизных товаров (есть в распоряжении РИА Новости). В документе отмечался рост интереса россиян к самогонным аппаратам: количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть.В аппарате бизнес-омбудсмена рассказали, что СПАП и Росалкогольрегулирование в настоящее время изучают различные виды регламентации продаж и использования самогонных аппаратов в России.Другое предложение - введение сертификации аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей, таких, как метанол.

https://ria.ru/20210528/samogon-1734516623.html

россия

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2021

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россия, борис титов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), экономика