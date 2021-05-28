https://ria.ru/20210528/samogon-1734517880.html
В России предложили ввести пошлину на импорт самогонных аппаратов
В России предложили ввести пошлину на импорт самогонных аппаратов - РИА Новости, 28.05.2021
В России предложили ввести пошлину на импорт самогонных аппаратов
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обсуждает с Росалкогольрегулированием установление пошлины на импорт в Россию самогонных аппаратов,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T04:10
2021-05-28T04:10
2021-05-28T04:10
россия
борис титов
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/117573/68/1175736813_0:227:2838:1823_1920x0_80_0_0_57b8b2e0baefa8edf09bb26f32695a98.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обсуждает с Росалкогольрегулированием установление пошлины на импорт в Россию самогонных аппаратов, произведенных в других странах, сообщили РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.Общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев (он также возглавляет СПАП) подготовил доклад для президента РФ о состоянии российского рынка подакцизных товаров (есть в распоряжении РИА Новости). В документе отмечался рост интереса россиян к самогонным аппаратам: количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть.В аппарате бизнес-омбудсмена рассказали, что СПАП и Росалкогольрегулирование в настоящее время изучают различные виды регламентации продаж и использования самогонных аппаратов в России.Другое предложение - введение сертификации аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей, таких, как метанол.
https://ria.ru/20210528/samogon-1734516623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/117573/68/1175736813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c52fe6b830b97f835d5d25eaa9f9bc92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис титов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), экономика