https://ria.ru/20210528/samogon-1734516623.html

Самогонные аппараты предложили продавать только в спецмагазинах

Самогонные аппараты предложили продавать только в спецмагазинах - РИА Новости, 28.05.2021

Самогонные аппараты предложили продавать только в спецмагазинах

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обсуждает с Росалкогольрегулированием различные способы регламентации продаж самогонных аппаратов в России,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T03:06

2021-05-28T03:06

2021-05-28T03:06

россия

борис титов

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обсуждает с Росалкогольрегулированием различные способы регламентации продаж самогонных аппаратов в России, например, их реализацию только в специализированных магазинах, однако производство самогона для личных нужд никто запрещать не собирается, сообщили РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.Общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев (он также возглавляет СПАП) подготовил доклад для президента РФ о состоянии российского рынка подакцизных товаров (есть в распоряжении РИА Новости). В документе отмечался рост интереса россиян к самогонным аппаратам: количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть.Одно из предложений, представленных в докладе: запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов. "Производство самогона для личных нужд никто запрещать не собирается, однако его незаконный коммерческий оборот надо ставить под контроль", - сказал Косарев, слова которого привели в аппарате Титова.Другое обсуждаемое предложение: разрешить покупку самогонных аппаратов только совершеннолетним гражданам при предъявлении подтверждающего возраст документа. Еще одна предлагаемая мера - государственная регистрация каждого аппарата путем внесения в специальный реестр с контролем местонахождения.Косарев указал, что в российском законодательстве разрешено производство самогона для личных нужд, но запрещена его продажа. В то же время, по его словам, на практике продажа практикуется повсеместно, особенно в сельской местности, и качество такой продукции не контролируется."Стоимость самогонных аппаратов сравнительно невысока - цена аппарата "эконом-класса" не превышает 5 тысяч рублей, - что делает их весьма доступными для покупки физическими лицами" - добавил Косарев. При этом, продолжил он, одновременно нужно идти по пути смягчения условий продажи легального алкоголя, создавая, к примеру, в поселках и деревнях альтернативу для потребителя.

https://ria.ru/20210527/samogon-1734350944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/samogon-1589561186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис титов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), экономика