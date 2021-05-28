https://ria.ru/20210528/ryanair-1734652613.html

Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair

Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Сочи заявил, что намерен показать своему российскому коллеге Владимиру Путину "некоторые документы" по РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:30

2021-05-28T18:30

2021-05-28T22:44

эдвард сноуден

эво моралес

сша

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Сочи заявил, что намерен показать своему российскому коллеге Владимиру Путину "некоторые документы" по ситуации с рейсом Ryanair.По его словам, реакция на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и довести ее до состояния августа прошлого года.Также Лукашенко поразили действия Евросоюза после случившегося."За что наказали трудовой коллектив "Белавиа"? За то, что они в (пандемию. — Прим. ред.) COVID их вывозили тысячами? Вот их лицо", — возмутился он.Президент Белоруссии напомнил период прошлого года, когда из-за распространения инфекции страны эвакуировали своих граждан с зарубежных курортов, поскольку "тогда все закрылось"."Один аэропорт в Минске работал, вывозили своих людей. Они (страны Запада. — Прим. ред.) все закрыли и попросили "Белавиа"... И наша компания вывезла, наверное, тысячи-тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев. Вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали, либо мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года — начале этого благодарны нам, коллективу "Белавиа" за вывезенных людей, спасенных", —заметил он.В свою очередь, российский лидер напомнил об инциденте, который произошел в 2013 году с Эво Моралесом."Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", — вспомнил Путин.Этот случай стал одним из наиболее громких примеров вынужденной посадки рейсов. Причиной для нее стали слухи о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны.Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair сел в минском аэропорту 23 мая после сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.

https://ria.ru/20210528/dispetchery-1734583614.html

https://ria.ru/20210528/peskov-1734576616.html

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734616199.html

сша

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эдвард сноуден, эво моралес, сша, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, в мире