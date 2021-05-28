Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/ryanair-1734652613.html
Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair
Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Сочи заявил, что намерен показать своему российскому коллеге Владимиру Путину "некоторые документы" по РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:30
2021-05-28T22:44
эдвард сноуден
эво моралес
сша
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548387_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_b9eb62b628eff98e249e23d925e9fd67.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Сочи заявил, что намерен показать своему российскому коллеге Владимиру Путину "некоторые документы" по ситуации с рейсом Ryanair.По его словам, реакция на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и довести ее до состояния августа прошлого года.Также Лукашенко поразили действия Евросоюза после случившегося."За что наказали трудовой коллектив "Белавиа"? За то, что они в (пандемию. — Прим. ред.) COVID их вывозили тысячами? Вот их лицо", — возмутился он.Президент Белоруссии напомнил период прошлого года, когда из-за распространения инфекции страны эвакуировали своих граждан с зарубежных курортов, поскольку "тогда все закрылось"."Один аэропорт в Минске работал, вывозили своих людей. Они (страны Запада. — Прим. ред.) все закрыли и попросили "Белавиа"... И наша компания вывезла, наверное, тысячи-тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев. Вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали, либо мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года — начале этого благодарны нам, коллективу "Белавиа" за вывезенных людей, спасенных", —заметил он.В свою очередь, российский лидер напомнил об инциденте, который произошел в 2013 году с Эво Моралесом."Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", — вспомнил Путин.Этот случай стал одним из наиболее громких примеров вынужденной посадки рейсов. Причиной для нее стали слухи о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны.Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair сел в минском аэропорту 23 мая после сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
https://ria.ru/20210528/dispetchery-1734583614.html
https://ria.ru/20210528/peskov-1734576616.html
https://ria.ru/20210528/ryanair-1734616199.html
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548387_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_b42405bb8f14995eb0b67dafa54f9313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эдвард сноуден, эво моралес, сша, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair

18:30 28.05.2021 (обновлено: 22:44 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Сочи заявил, что намерен показать своему российскому коллеге Владимиру Путину "некоторые документы" по ситуации с рейсом Ryanair.
По его словам, реакция на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и довести ее до состояния августа прошлого года.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
13:41
СМИ: в Ryanair назвали расшифровку переговоров пилотов с минским аэропортом неточной
Также Лукашенко поразили действия Евросоюза после случившегося.
"За что наказали трудовой коллектив "Белавиа"? За то, что они в (пандемию. — Прим. ред.) COVID их вывозили тысячами? Вот их лицо", — возмутился он.
Президент Белоруссии напомнил период прошлого года, когда из-за распространения инфекции страны эвакуировали своих граждан с зарубежных курортов, поскольку "тогда все закрылось".
"Один аэропорт в Минске работал, вывозили своих людей. Они (страны Запада. — Прим. ред.) все закрыли и попросили "Белавиа"... И наша компания вывезла, наверное, тысячи-тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев. Вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали, либо мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года — начале этого благодарны нам, коллективу "Белавиа" за вывезенных людей, спасенных", —заметил он.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
13:04
Песков: Россия призвала выяснить реальные причины посадки рейса Ryanair
В свою очередь, российский лидер напомнил об инциденте, который произошел в 2013 году с Эво Моралесом.
"Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", — вспомнил Путин.
Этот случай стал одним из наиболее громких примеров вынужденной посадки рейсов. Причиной для нее стали слухи о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны.
Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair сел в минском аэропорту 23 мая после сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
16:20
Зампостпреда России при ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ryanair
 
Эдвард СноуденЭво МоралесСШАЗадержание основателя Telegram-канала NextaRyanairАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния