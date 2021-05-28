https://ria.ru/20210528/ryanair-1734616199.html

Зампостпреда России при ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ryanair

Зампостпреда России при ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ryanair - РИА Новости, 28.05.2021

Зампостпреда России при ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ryanair

Вводить санкции против Минска по инциденту с рейсом Ryanair до итогов расследования безответственно, Москва не понимает мотивацию США и Европы, заявил на... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:20

2021-05-28T16:20

2021-05-28T17:51

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

белоруссия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733687710_0:289:2961:1955_1920x0_80_0_0_738bfaed28467256c3fa0da7e6970c18.jpg

ООН, 28 мая – РИА Новости. Вводить санкции против Минска по инциденту с рейсом Ryanair до итогов расследования безответственно, Москва не понимает мотивацию США и Европы, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Конечно, будет определенное расследование. Как вы знаете, Международная организация гражданской авиации будет разбираться. Но говорить с самого начала, что это принудительная посадка, осуждать ее, вводить санкции без всякого расследования - такое поведение абсолютно безответственно. И мы не понимаем аргументацию наших европейских и американских коллег, когда они делают такие вещи", - сказал Полянский.Отвечая на вопрос, каким он представляет предстоящее расследование, Полянский заявил: "Россия не будет проводить какого-либо расследования, потому что к нам это не относится".Он напомнил, что в ситуации фигурирует только одна гражданка РФ, и Москва запросила консульский доступ к ней и будет следить за ее судьбой."Это определенно внутренний вопрос Белоруссии. С самого начала Белоруссия была готова предоставить необходимую информацию для кого бы то ни было. Я слышал, что ИКАО планирует расследование этого инцидента. Думаю, на данный момент, этого более чем достаточно", - добавил дипломат.Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли Москва расследование ИКАО, он заявил: "Мы поддерживаем расследование ИКАО, мы поддерживаем ИКАО, и мы поддерживаем также Белоруссию". Полянский указал на тот факт, что обвинения в адрес Минска зазвучали до проведения расследования.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210528/dispetchery-1734583614.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, оон, в мире