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Зампостпреда России при ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ryanair
Зампостпреда России при ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ryanair - РИА Новости, 28.05.2021
Зампостпреда России при ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ryanair
Вводить санкции против Минска по инциденту с рейсом Ryanair до итогов расследования безответственно, Москва не понимает мотивацию США и Европы, заявил на... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:20
2021-05-28T17:51
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россия
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белоруссия
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ООН, 28 мая – РИА Новости. Вводить санкции против Минска по инциденту с рейсом Ryanair до итогов расследования безответственно, Москва не понимает мотивацию США и Европы, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Конечно, будет определенное расследование. Как вы знаете, Международная организация гражданской авиации будет разбираться. Но говорить с самого начала, что это принудительная посадка, осуждать ее, вводить санкции без всякого расследования - такое поведение абсолютно безответственно. И мы не понимаем аргументацию наших европейских и американских коллег, когда они делают такие вещи", - сказал Полянский.Отвечая на вопрос, каким он представляет предстоящее расследование, Полянский заявил: "Россия не будет проводить какого-либо расследования, потому что к нам это не относится".Он напомнил, что в ситуации фигурирует только одна гражданка РФ, и Москва запросила консульский доступ к ней и будет следить за ее судьбой."Это определенно внутренний вопрос Белоруссии. С самого начала Белоруссия была готова предоставить необходимую информацию для кого бы то ни было. Я слышал, что ИКАО планирует расследование этого инцидента. Думаю, на данный момент, этого более чем достаточно", - добавил дипломат.Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли Москва расследование ИКАО, он заявил: "Мы поддерживаем расследование ИКАО, мы поддерживаем ИКАО, и мы поддерживаем также Белоруссию". Полянский указал на тот факт, что обвинения в адрес Минска зазвучали до проведения расследования.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, оон, в мире

Зампостпреда России при ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ryanair

16:20 28.05.2021 (обновлено: 17:51 28.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ООН, 28 мая – РИА Новости. Вводить санкции против Минска по инциденту с рейсом Ryanair до итогов расследования безответственно, Москва не понимает мотивацию США и Европы, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Конечно, будет определенное расследование. Как вы знаете, Международная организация гражданской авиации будет разбираться. Но говорить с самого начала, что это принудительная посадка, осуждать ее, вводить санкции без всякого расследования - такое поведение абсолютно безответственно. И мы не понимаем аргументацию наших европейских и американских коллег, когда они делают такие вещи", - сказал Полянский.
Отвечая на вопрос, каким он представляет предстоящее расследование, Полянский заявил: "Россия не будет проводить какого-либо расследования, потому что к нам это не относится".
Он напомнил, что в ситуации фигурирует только одна гражданка РФ, и Москва запросила консульский доступ к ней и будет следить за ее судьбой.
"Это определенно внутренний вопрос Белоруссии. С самого начала Белоруссия была готова предоставить необходимую информацию для кого бы то ни было. Я слышал, что ИКАО планирует расследование этого инцидента. Думаю, на данный момент, этого более чем достаточно", - добавил дипломат.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
13:41
СМИ: в Ryanair назвали расшифровку переговоров пилотов с минским аэропортом неточной
Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли Москва расследование ИКАО, он заявил: "Мы поддерживаем расследование ИКАО, мы поддерживаем ИКАО, и мы поддерживаем также Белоруссию". Полянский указал на тот факт, что обвинения в адрес Минска зазвучали до проведения расследования.
На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairБелоруссияООНВ мире
 
 
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