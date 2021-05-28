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ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске - РИА Новости, 28.05.2021
ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T01:07
2021-05-28T01:07
2021-05-28T01:07
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске, говорится в заявлении организации."Совет ИКАО сегодня выразил свою глубокую обеспокоенность вероятным насильственным разворотом рейса Ryanair FR4978", - говорится в заявлении."Совет решил, что все факты следует официально установить через расследование ИКАО, которое проведет секретариат ИКАО", - заявил председатель совета Сальваторе Шаккитано.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, в мире