https://ria.ru/20210528/ryabkov-1734530821.html
В МИД прокомментировали решение Вашингтона не возвращаться в ДОН
В МИД прокомментировали решение Вашингтона не возвращаться в ДОН - РИА Новости, 28.05.2021
В МИД прокомментировали решение Вашингтона не возвращаться в ДОН
Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу ухудшает фон предстоящего саммита Владимира Путина и Джо Байдена, считают в МИД. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:37
2021-05-28T09:37
2021-05-28T10:26
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сергей рябков
джо байден
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сша
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу ухудшает фон предстоящего саммита Владимира Путина и Джо Байдена, считают в МИД."Конечно, данный шаг не способствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения тематики контроля над вооружениями в ходе встречи лидеров, однако хочу подчеркнуть, что на этой встрече, при всей важности контроля над вооружениями, разговор пойдет по гораздо более широкой повестке дня, как я понимаю", — сказал РИА Новости замглавы ведомства Сергей Рябков.Ранее Соединенные Штаты заявили, что точно покидают Договор и сожалеют о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком."Вина за происходящее на Вашингтоне и союзниках США, которым буквально все равно, что происходит в этой сфере", — подчеркнул Рябков. При этом он отметил, что Россия и без ДОН обеспечит свою безопасность. Путин и Байден должны встретиться 16 июня в Женеве.Договор по открытому небуДоговор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. Второго июня его рассмотрит верхняя палата парламента.
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Решение США
не возвращаться в Договор по открытому небу ухудшает фон предстоящего саммита Владимира Путина и Джо Байдена, считают в МИД.
"Конечно, данный шаг не способствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения тематики контроля над вооружениями в ходе встречи лидеров, однако хочу подчеркнуть, что на этой встрече, при всей важности контроля над вооружениями, разговор пойдет по гораздо более широкой повестке дня, как я понимаю", — сказал РИА Новости замглавы ведомства Сергей Рябков
.
Ранее Соединенные Штаты заявили, что точно покидают Договор и сожалеют о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.
"Вина за происходящее на Вашингтоне и союзниках США, которым буквально все равно, что происходит в этой сфере", — подчеркнул Рябков. При этом он отметил, что Россия и без ДОН обеспечит свою безопасность.
Путин и Байден должны встретиться 16 июня в Женеве.
Договор по открытому небу
Договор по открытому небу (ДОН
) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе
после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США
запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва
. Отмечалось, что действия Вашингтона
существенно нарушили баланс интересов других государств.
Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. Второго июня его рассмотрит верхняя палата парламента.