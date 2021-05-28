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Россия и США не обсуждают обмен Уилана на россиян, заявил Рябков
Россия и США не обсуждают обмен Уилана на россиян, заявил Рябков - РИА Новости, 28.05.2021
Россия и США не обсуждают обмен Уилана на россиян, заявил Рябков
Россия и США не обсуждают возможный обмен осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана на заключённых в Соединённых Штатах россиян, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:23
2021-05-28T09:55
пол уилан
владимир жеребенков
совет европы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
метрополь
джо байден
ирландия
россия
сша
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и США не обсуждают возможный обмен осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана на заключённых в Соединённых Штатах россиян, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее родные Уилана назвали окончательное решение о проведении 16 июня в Женеве саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина позитивным шагом, выразили надежду на скорое освобождение заключенного."Такие обсуждения не ведутся, и мы их не предполагаем вести. Господин Уилан осуждён по очень серьёзной статье, американцы знают о нашей позиции. Она не меняется и остаётся той же, что и при прежней администрации. Той же, в том числе, в части нашего предложения рассмотреть возможности задействования конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осуждённых лиц. Но пока никаких сдвигов нет", - сказал Рябков.О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
https://ria.ru/20210216/obmen-1597764971.html
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пол уилан, владимир жеребенков, совет европы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), метрополь, джо байден, ирландия, россия, сша, в мире

Россия и США не обсуждают обмен Уилана на россиян, заявил Рябков

09:23 28.05.2021 (обновлено: 09:55 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и США не обсуждают возможный обмен осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана на заключённых в Соединённых Штатах россиян, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее родные Уилана назвали окончательное решение о проведении 16 июня в Женеве саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина позитивным шагом, выразили надежду на скорое освобождение заключенного.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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В Госдепе отказались прямо ответить на вопрос об обмене Уилана
"Такие обсуждения не ведутся, и мы их не предполагаем вести. Господин Уилан осуждён по очень серьёзной статье, американцы знают о нашей позиции. Она не меняется и остаётся той же, что и при прежней администрации. Той же, в том числе, в части нашего предложения рассмотреть возможности задействования конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осуждённых лиц. Но пока никаких сдвигов нет", - сказал Рябков.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 09:49
Адвокат Пола Уилана не исключил варианта с его обменом
 
Пол УиланВладимир ЖеребенковСовет ЕвропыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МетропольДжо БайденИрландияРоссияСШАВ мире
 
 
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