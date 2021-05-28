Россия и США не обсуждают обмен Уилана на россиян, заявил Рябков
09:23 28.05.2021 (обновлено: 09:55 28.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и США не обсуждают возможный обмен осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана на заключённых в Соединённых Штатах россиян, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее родные Уилана назвали окончательное решение о проведении 16 июня в Женеве саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина позитивным шагом, выразили надежду на скорое освобождение заключенного.
16 февраля, 22:18В Госдепе отказались прямо ответить на вопрос об обмене Уилана
"Такие обсуждения не ведутся, и мы их не предполагаем вести. Господин Уилан осуждён по очень серьёзной статье, американцы знают о нашей позиции. Она не меняется и остаётся той же, что и при прежней администрации. Той же, в том числе, в части нашего предложения рассмотреть возможности задействования конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осуждённых лиц. Но пока никаких сдвигов нет", - сказал Рябков.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
16 февраля, 09:49Адвокат Пола Уилана не исключил варианта с его обменом