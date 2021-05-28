https://ria.ru/20210528/rpts-1734676004.html

В РПЦ назвали неприемлемые для священников профессии

В РПЦ назвали неприемлемые для священников профессии - РИА Новости, 28.05.2021

В РПЦ назвали неприемлемые для священников профессии

Актерская деятельность, шоу-бизнес, а также работа в прокуратуре и суде могут стать запретными для священников Русской православной церкви (РПЦ), если... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:16

2021-05-28T21:16

2021-05-28T21:16

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Актерская деятельность, шоу-бизнес, а также работа в прокуратуре и суде могут стать запретными для священников Русской православной церкви (РПЦ), если Архиерейский собор РПЦ примет одобренный пленумом ее Межсоборного присутствия документ "О светской трудовой деятельности священнослужителей".Об этом РИА Новости в пятницу рассказала член Межсоборного присутствия, руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега)."Документ устанавливает те сферы занятости которые неприемлемы для священнослужителей - например, актерская деятельность или шоу-бизнес. Священник также не может работать, например, в светском суде или в прокуратуре, что очевидно противоречит самой сути пастырской деятельности. Что касается замещения должностей государственного или муниципального служащего, то священник не только в силу принятого документа, но и в силу российского законодательства не может занимать эти должности, поскольку ФЗ о госслужбе запрещает лицам, участвующим в управлении религиозными и иными некоммерческими организациями, замещать должности госслужащих", - рассказала она.Пленарные заседания Межсоборного присутствия прошли с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Все рассматривавшиеся на нем документы, посвященные благословению православных на исполнение воинского долга, неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, разрешенным и запрещенным священникам профессиям и дисциплинарным наказаниям для священнослужителей, были с поправками одобрены для представления Архиерейскому собору РПЦ. Ранее Священный синод РПЦ назначил проведение Архиерейского собора на 15-18 ноября 2021 года.Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.

https://ria.ru/20210528/osvyaschenie-1734657904.html

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россия, русская православная церковь, московская патриархия, москва