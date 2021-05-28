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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210528/rpts-1734605425.html
Межсоборное присутствие РПЦ одобрило документы об эмбрионах и оружии
Межсоборное присутствие РПЦ одобрило документы об эмбрионах и оружии - РИА Новости, 28.05.2021
Межсоборное присутствие РПЦ одобрило документы об эмбрионах и оружии
Документы "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" и "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" одобрены обсудившим их РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:29
2021-05-28T15:29
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Документы "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" и "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" одобрены обсудившим их пленумом Межсоборного присутствия РПЦ, сообщил РИА Новости источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.Сайт РПЦ опубликовал для обсуждения в обществе проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" 24 июня 2019 года, он также был направлен в епархии для получения отзывов. В нем излагается позиция церкви в отношении эмбрионов и их прав, а также канонические аспекты пастырского отношения к абортам.Проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", подготовленный комиссией Межсоборного присутствия по церковному праву по поручению его президиума от 2017 года, затрагивает аспекты практики освящения оружия, в том числе, оружия массового уничтожения и оружия неизбирательного действия.Документы, одобренные присутствием, представляются для рассмотрения и утверждения Архиерейскому собору РПЦ. Участвующий в работе пленума председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов пояснил журналистам, что в ходе обсуждения в проекты был внесен ряд изменений, поэтому документы, которые будут представлены Архиерейскому собору, будут отличаться от опубликованных.
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россия, московский патриархат, русская православная церковь

Межсоборное присутствие РПЦ одобрило документы об эмбрионах и оружии

15:29 28.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОткрытие Пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Архивное фото
Открытие Пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Документы "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" и "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" одобрены обсудившим их пленумом Межсоборного присутствия РПЦ, сообщил РИА Новости источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Сайт РПЦ опубликовал для обсуждения в обществе проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" 24 июня 2019 года, он также был направлен в епархии для получения отзывов. В нем излагается позиция церкви в отношении эмбрионов и их прав, а также канонические аспекты пастырского отношения к абортам.
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Проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", подготовленный комиссией Межсоборного присутствия по церковному праву по поручению его президиума от 2017 года, затрагивает аспекты практики освящения оружия, в том числе, оружия массового уничтожения и оружия неизбирательного действия.
Документы, одобренные присутствием, представляются для рассмотрения и утверждения Архиерейскому собору РПЦ. Участвующий в работе пленума председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов пояснил журналистам, что в ходе обсуждения в проекты был внесен ряд изменений, поэтому документы, которые будут представлены Архиерейскому собору, будут отличаться от опубликованных.
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