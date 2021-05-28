https://ria.ru/20210528/rossiyanin-1734682801.html

В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве, пишут СМИ

В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2021

В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве, пишут СМИ

В Нью-Йорке россиянина Александра Жукова признали виновным в мошенничестве в интернете, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-28T22:47

2021-05-28T22:47

2021-05-29T02:02

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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке россиянина Александра Жукова признали виновным в мошенничестве в интернете, передает агентство Bloomberg.В пятницу это решение вынес суд присяжных в Бруклине. Жукова обвинили в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. Как говорится в сообщении, с помощью этой схемы увеличивалось количество просмотров в том числе на порталах СМИ, например New York Times и Wall Street Journal.Сторона обвинения утверждает, что после получения вознаграждения от различных компаний Жуков отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру. По оценке прокуратуры, Жуков нанес американским рекламщикам ущерб в размере семи миллионов долларов.Сам россиянин не признает свою деятельность незаконной. По его словам, он всего лишь предоставлял компаниям желаемые услуги по увеличению посещаемости сайтов.Жукова задержали по запросу Вашингтона 9 ноября 2018 года в Варне, ордер выдал суд Нью-Йорка. Помимо Жукова, по этому делу проходили еще пять россиян — Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. В январе 2019 года власти Болгарии выдали Жукова в США. Ему предъявили обвинения "в сговоре с целью компьютерного мошенничества".

https://ria.ru/20210528/vinnik-1734657689.html

https://ria.ru/20181128/1533654903.html

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сша