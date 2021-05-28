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В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве, пишут СМИ
В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2021
В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве, пишут СМИ
В Нью-Йорке россиянина Александра Жукова признали виновным в мошенничестве в интернете, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T22:47
2021-05-29T02:02
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке россиянина Александра Жукова признали виновным в мошенничестве в интернете, передает агентство Bloomberg.В пятницу это решение вынес суд присяжных в Бруклине. Жукова обвинили в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. Как говорится в сообщении, с помощью этой схемы увеличивалось количество просмотров в том числе на порталах СМИ, например New York Times и Wall Street Journal.Сторона обвинения утверждает, что после получения вознаграждения от различных компаний Жуков отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру. По оценке прокуратуры, Жуков нанес американским рекламщикам ущерб в размере семи миллионов долларов.Сам россиянин не признает свою деятельность незаконной. По его словам, он всего лишь предоставлял компаниям желаемые услуги по увеличению посещаемости сайтов.Жукова задержали по запросу Вашингтона 9 ноября 2018 года в Варне, ордер выдал суд Нью-Йорка. Помимо Жукова, по этому делу проходили еще пять россиян — Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. В январе 2019 года власти Болгарии выдали Жукова в США. Ему предъявили обвинения "в сговоре с целью компьютерного мошенничества".
https://ria.ru/20210528/vinnik-1734657689.html
https://ria.ru/20181128/1533654903.html
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353
60
сша

В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве, пишут СМИ

22:47 28.05.2021 (обновлено: 02:02 29.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке россиянина Александра Жукова признали виновным в мошенничестве в интернете, передает агентство Bloomberg.
В пятницу это решение вынес суд присяжных в Бруклине. Жукова обвинили в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. Как говорится в сообщении, с помощью этой схемы увеличивалось количество просмотров в том числе на порталах СМИ, например New York Times и Wall Street Journal.
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Сторона обвинения утверждает, что после получения вознаграждения от различных компаний Жуков отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру. По оценке прокуратуры, Жуков нанес американским рекламщикам ущерб в размере семи миллионов долларов.
Сам россиянин не признает свою деятельность незаконной. По его словам, он всего лишь предоставлял компаниям желаемые услуги по увеличению посещаемости сайтов.

"Мы делали бизнес. Мы не занимались обманом или мошенничеством", — приводит агентство слова Жукова.

Жукова задержали по запросу Вашингтона 9 ноября 2018 года в Варне, ордер выдал суд Нью-Йорка. Помимо Жукова, по этому делу проходили еще пять россиян — Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. В январе 2019 года власти Болгарии выдали Жукова в США. Ему предъявили обвинения "в сговоре с целью компьютерного мошенничества".
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