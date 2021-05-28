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Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной
Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной - РИА Новости, 28.05.2021
Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной
Забавно наблюдать, как российские металлурги готовы сражаться за возможность поставлять свою продукцию для завода Tesla, если он появится в России, написал в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:23
2021-05-28T12:48
россия
илон маск
александр шевелев
tesla motors
роскосмос
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий рогозин
экономика
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Забавно наблюдать, как российские металлурги готовы сражаться за возможность поставлять свою продукцию для завода Tesla, если он появится в России, написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Так он прокомментировал заявление гендиректора "Северстали" Александра Шевелева о том, что приход в страну предприятия бизнесмена Илона Маска станет для металлургической отрасли новым и амбициозным вызовом."А российские стекольщики будут сражаться за возможность поставлять стекло для этого завода. Каждый российский капиталист мечтает прикрутить свою пуговицу к этому модному сюртуку", — отметил Рогозин.Маск 21 мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Минпромторг пригласил бизнесмена в Москву, чтобы обсудить строительство завода компании.
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россия, илон маск, александр шевелев, tesla motors, роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий рогозин, экономика

Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной

10:23 28.05.2021 (обновлено: 12:48 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Забавно наблюдать, как российские металлурги готовы сражаться за возможность поставлять свою продукцию для завода Tesla, если он появится в России, написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Так он прокомментировал заявление гендиректора "Северстали" Александра Шевелева о том, что приход в страну предприятия бизнесмена Илона Маска станет для металлургической отрасли новым и амбициозным вызовом.
"А российские стекольщики будут сражаться за возможность поставлять стекло для этого завода. Каждый российский капиталист мечтает прикрутить свою пуговицу к этому модному сюртуку", — отметил Рогозин.
Маск 21 мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Минпромторг пригласил бизнесмена в Москву, чтобы обсудить строительство завода компании.
Илон Маск во время выступления в рамках трехдневного просветительского марафона общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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РоссияИлон МаскАлександр ШевелевTesla motorsРоскосмосМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дмитрий РогозинЭкономика
 
 
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