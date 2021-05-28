https://ria.ru/20210528/rogozin-1734537605.html

Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной

Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной - РИА Новости, 28.05.2021

Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной

Забавно наблюдать, как российские металлурги готовы сражаться за возможность поставлять свою продукцию для завода Tesla, если он появится в России, написал в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:23

2021-05-28T10:23

2021-05-28T12:48

россия

илон маск

александр шевелев

tesla motors

роскосмос

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий рогозин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_e4525f2df040432a902cf5f6cda4d654.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Забавно наблюдать, как российские металлурги готовы сражаться за возможность поставлять свою продукцию для завода Tesla, если он появится в России, написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Так он прокомментировал заявление гендиректора "Северстали" Александра Шевелева о том, что приход в страну предприятия бизнесмена Илона Маска станет для металлургической отрасли новым и амбициозным вызовом."А российские стекольщики будут сражаться за возможность поставлять стекло для этого завода. Каждый российский капиталист мечтает прикрутить свою пуговицу к этому модному сюртуку", — отметил Рогозин.Маск 21 мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Минпромторг пригласил бизнесмена в Москву, чтобы обсудить строительство завода компании.

https://ria.ru/20210521/tesla-1733294545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, александр шевелев, tesla motors, роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий рогозин, экономика