https://ria.ru/20210528/rogozin-1734537605.html
Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной
Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной - РИА Новости, 28.05.2021
Рогозин назвал борьбу российских капиталистов за завод Tesla забавной
Забавно наблюдать, как российские металлурги готовы сражаться за возможность поставлять свою продукцию для завода Tesla, если он появится в России, написал в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:23
2021-05-28T10:23
2021-05-28T12:48
россия
илон маск
александр шевелев
tesla motors
роскосмос
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий рогозин
экономика
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Забавно наблюдать, как российские металлурги готовы сражаться за возможность поставлять свою продукцию для завода Tesla, если он появится в России, написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Так он прокомментировал заявление гендиректора "Северстали" Александра Шевелева о том, что приход в страну предприятия бизнесмена Илона Маска станет для металлургической отрасли новым и амбициозным вызовом."А российские стекольщики будут сражаться за возможность поставлять стекло для этого завода. Каждый российский капиталист мечтает прикрутить свою пуговицу к этому модному сюртуку", — отметил Рогозин.Маск 21 мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Минпромторг пригласил бизнесмена в Москву, чтобы обсудить строительство завода компании.
https://ria.ru/20210521/tesla-1733294545.html
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россия, илон маск, александр шевелев, tesla motors, роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий рогозин, экономика